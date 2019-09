Boris Johnsonille täystappio – Britannian korkein oikeus tuomitsi parlamentin istuntotauon laittomaksi

Johnson on ylittänyt valtuutensa. Tuleeko sanktioita? Britannia on toteutuvan Brexit'in jälkeen tuuliajolla. Suomeen on jo tullut kyselyjä työpaikoista, lukeneilta ja työmiehiltä. Suomessa tarvitaan metallimiehiä ja konealan asentajia, hyvä englannin kielen taito on hyvä ansio.