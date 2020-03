Bondi Beach -uimaranta suljettiin Australiassa – poliisi joutui poistamaan ihmisiä toiselta Sydneyn rannalta

Espanjan pääkaupungissa Madridissa konferenssikeskus muutetaan koronaviruspotilaiden hoitoon tarkoitetuksi sairaalaksi. Maailmanlaajuisesti koronavirustartunnan on saanut yli 270 000 ihmistä. Suomessa kuoli ensimmäinen ihminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Australian viranomaiset ovat sulkeneet ikonisen Bondi Beach -uimarannan Sydneyssä sen jälkeen, kun tuhannet ihmiset kerääntyivät rannalle uhmaten viranomaisten määräyksiä.

Myös kaksi muuta uimarantaa suljettiin. Lauantaina poliisi joutui poistamaan useita ihmisiä Tamaraman rannalta, koska he eivät noudattaneet uimavalvojien kehotusta poistua rannalta, uutisoi The Guardian.

Australian hallitus on kehottanut ihmisiä välttämään sosiaalisia kontakteja, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään. Yli 500 ihmisen julkiset kokoontumiset on kielletty jo yli viikko sitten. Sisätiloissa saa olla kerrallaan enimmillään sata henkilöä.

Perjantaina Bondi Beachillä oli tuhansia ihmisiä, vaikka viranomaiset ovat määränneet, että ihmisten täytyy pitää etäisyyttä toisiinsa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion hätäpalvelujen ministerin David Elliotin mukaan uimavalvojia on ohjeistettu sulkemaan kaikki osavaltion uimarannat, joilla on yli 500 ihmistä. Poliisin tehtävänä on valvoa, että rannat tarvittaessa suljetaan, ja poistaa ihmisiä rannalta, jos he eivät tottele uimavalvojien kehotusta.

– Se, mitä näimme tänään aamulla Bondi Beachillä, oli vastuuttominta käytöstä, mitä olemme tähän asti nähneet, Elliot sanoi lauantaina The Guardianin mukaan.

Elliot korosti, ettei rantoja tyhjennetä huvikseen, vaan koska sillä "pelastetaan elämiä".

Sunnuntaina Sydneyssä suljetaan useita muitakin uimarantoja koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Australiassa on todettu lauantaihin mennessä 1 081 koronavirustartuntaa, ja seitsemän ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Ihmisiä on kehotettu pitämään toisiinsa 1,5 metrin välimatka. Kahviloissa, baareissa ja ravintoloissa pitää olla vähintään neljä neliömetriä tilaa jokaista ihmistä kohden.

Italialaiset jonottivat lauantaina kauppakeskuksen ulkopuolella Milanossa.

Sairaalat ovat kovilla Espanjassa

Espanjan viranomaiset puolestaan ilmoittivat perjantaina, että Madridin konferenssikeskus muutetaan jättimäiseksi koronaviruspotilaiden sairaalaksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan konferenssikeskukseen tulee noin 5 500 sairaalapaikkaa ja tehostetun hoidon osastoja.

– Vaikeimmat päivät ovat tulossa, terveydenhoidon hätätilanteiden johtaja Fernando Simón sanoi.

Espanjassa kerrottiin lauantaina, että vuorokaudessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut tähän asti suurin määrä ihmisiä, 324. Yhteensä maassa on kuollut tautiin yli 1 300 ihmistä. Tartunnan saaneita on noin 20 000.

Sairaaloilla on vaikeuksia selvitä koronaviruspotilaiden suuren määrän takia. Vaikeuksissa ovat erityisesti maan pääkaupungin Madridin sairaalat.

Simónin mukaan jotkut sairaaloiden osastot ovat jo venyneet toimintansa "rajoille", kertoi The New York Times.

Koronavirus on iskenyt Espanjaan Kiinan ja Italian jälkeen kolmanneksi pahiten. Espanjassa ja Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden suhteellinen määrä on ollut merkittävästi suurempi kuin muualla maailmassa.

– Se on hyvin vaikea asia selvittää, Simón sanoi The New York Timesin mukaan.

Espanjan ja Italian sairaaloissa on pulaa hoitovälineistä, mikä on johtanut tilanteisiin, joissa lääkäreiden on pitänyt päättää keitä ensisijaisesti hoidetaan.

Suomessa on todettu yli 500 koronavirustartuntaa

Suomessa kuoli lauantaina ensimmäinen ihminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että perjantaina hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on kuollut.

THL sanoo lyhyessä tiedotteessaan, että ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton.

– Vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus, sanotaan THL:n tiedotteessa.

Suomessa on todettu lauantaihin mennessä 521 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneista on THL:n mukaan 61 prosenttia miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Tartunnan saaneiden määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi, koska Suomessa testataan tällä hetkellä ainoastaan vakavia oireita saaneita sekä riskiryhmiin ja terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvia.

Suomessa on tutkittu lauantaihin mennessä lähes 7 300 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä.

Pohjoismaissa on todettu yli 4 800 koronavirustartuntaa ja koko Euroopassa yli 100 000.

Italiassa ulkopelit kielletään ja puistot suljetaan

Iranin presidentti Hassan Ruhani kertoi lauantaina, että koronaviruksen leviämisen takia määrätyt sosiaalisen kanssakäymisen rajoitukset kestävät kahdesta kolmeen viikkoa. Ruhani uskoo, että tässä ajassa koronakriisi helpottuu maassa.

Hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että Iranin "on tehtävä kaikkensa, jotta maa saa palautettua taloudellisen tuotannon normaaliksi". Hän myös syytti "vastavallankumouksellisia" juonesta, jolla maan teollinen tuotanto tyrehdytetään.

Iran on yksi koronaviruksesta pahiten kärsivistä maista. Viimeisen vuorokauden aikana Iranissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut yli sadalla 1 556:een. Iranin terveysministeriön mukaan maassa on todettu yli 20 000 koronavirustartuntaa.

Hassan Ruhani puhui perjantaina Teheranissa persialaisen uuden vuoden tilaisuudessa.

Italiassa koronaviruksen vastaisia toimia on tiukennettu. Reutersin näkemän toimintaohjeen mukaan lauantaina maan puistot ja julkiset puutarhat suljetaan, ja ihmisten sallitaan kuntoilla ainoastaan kotinsa läheisyydessä.

Myös ulkopelit ja muu ulkona tehtävät vapaa-ajanaktiviteetit kielletään.

– Meidän on tehtävä vielä enemmän, jotta tarttuvan taudin eteneminen saadaan hillittyä, Italian terveysministeri Roberto Speranza sanoi tiedotteessa.

Perjantaina raportoitiin, että kuolleiden määrä on noussut Italiassa vuorokauden aikana 627 ihmisellä. Perjantai-iltaan mennessä maassa on todettu yli 47 000 varmistettua koronavirustartuntaa.

Italia ohitti tällä viikolla Kiinan koronaviruksen aiheuttaman tautiin kuolleiden määrässä.

Poliisi auttoi katujen desinfioinnissa perjantaina Milanossa Italiassa.

Tirol tiukassa karanteenissa

Koronaviruksen vastaiset toimet ovat vähentäneet merkittävästi liikennettä Itävallassa. Maan julkinen liikenne on vähentynyt 90 prosentilla ja yksityisautoilu 45 prosentilla, kertoo maan terveysministeri Rudolf Anschober torstaina.

Itävalta on sulkenut Saksan, Italian ja Sveitsin vastaiset rajansa.

Pahasti koronaviruksesta kärsivä Tirolin osavaltio on lähes täydellisesti suljettu. Osavaltion matkailun verkkosivuilla kerrotaan, että Tirolin kaikki 279 kuntaa ovat tiukassa karanteenissa, ja asukkaat saavat poistua asuinkunnistaan ainoastaan töihin ja välttämättömistä syistä.

Tirol on suosittu laskettelukohde. Sen kaikki laskettelukeskukset, ravintolat ja hotellit pidetään suljettuina vähintään 13. huhtikuuta asti. Osavaltioon päästetään ihmisiä vain erityisellä perusteella.

Lauantaihin mennessä 720 ihmistä on saanut Tirolissa virallisten tilastojen mukaan koronavirustartunnan. Myös jotkut suomalaiset matkailijat ovat saaneet koronavirustartunnan Tirolin laskettelukeskuksista.

Stuttgartissa Saksassa oli lauantaina autiota. Saksan hallitus on tiukentanut koronaviruksen vastaisia toimia.

Kiinassa pelätään viruksen toista aaltoa

Lauantai oli Kiinassa kolmas päivä peräkkäin, kun maassa ei todettu yhtään uutta sisäistä koronavirustartuntaa. Kiinan terveysviranomaiset raportoivat lauantaina, että kaikki 41 uutta vahvistettua tartuntatapausta olivat ulkomailta tulleilla.

Kiinassa on saatu koronaviruksen leviäminen hallintaan, mutta nyt maassa pelätään viruksen toista aaltoa, kun virustartuntoja on havaittu maahan palaavilla ihmisillä. Tällä hetkellä Kiinaan palaa paljon opiskelijoita, koska yliopistot sulkevat kampuksiaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa koronaviruksen leviämisen takia.

Lähiaikoina Kiina on raportoinut 269 tapauksesta, jossa koronavirus todettu maahan palanneelta ihmiseltä.

Maailmanlaajuisesti vahvistettuja koronavirustartuntoja on todettu yli 270 000. Perjantaihin mennessä 168 maata on raportoinut tartunnoista.