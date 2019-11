Bolivian eronnut presidentti oli uudistaja, joka teki paljon hyvää – Evo Moralesin kohtaloksi koitui haluttomuus luopua vallasta

Evo Morales erosi sunnuntaina sen jälkeen, kun armeijan komentaja kehotti siihen. Bolivian pitkäaikaisin presidentti hallitsi lähes 14 vuotta.

– Me tuemme kaikki Evoa. Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä hän sanoo vaan siitä, että tämä on hänen kotinsa ja hän tuntee meidät, sanoi El Altosta kotoisin oleva Janeth Zenteno The New York Timesille, kun Evo Morales valittiin Bolivian presidentiksi vuonna 2005.

Tuolloin 46-vuotiaaseen Moralesiin kohdistettiin suuria odotuksia. Köyhistä oloista lähtöisin oleva kokapensaan viljelijöiden liiton johtaja oli maan ensimmäinen alkuperäiskansojen edustaja, joka nousi presidentiksi. Vasemmistolaisten arvojen nimeen vannova Morales lupasi taistella köyhyyttä vastaan, tehdä talousuudistuksia ja vähentää Yhdysvaltojen sekä monikansallisten yritysten valtaa.

Neljätoista vuotta historiallisen vaalituloksen jälkeen Moralesin taru valtionjohtajana on lopussa. Bolivian armeijan komentaja kehotti Moralesia lähtemään viikkoja jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen, joten presidentti erosi sunnuntaina.

Köyhästä Boliviasta tuli alempaa keskiluokkaa

Vaikka Moralesin valtakauden päätös on karu, hänen kausiaan Bolivian johdossa voi pitää menestystarinana.

Moralesin maareformi siirsi tuottamattomia maita maattomille. Hän kansallisti kaasu-, öljy-, tietoliikenne ja sähköteollisuuden. Julkista rahaa kaadettiin teihin, kouluihin ja sairaaloihin, erityisesti maaseudulla.

Minimipalkka kolminkertaistui, samoin bruttokansantuote henkeä kohden. Eläkejärjestelmä uudistettiin, lapsiperheet saivat tukea, jos lapset kävivät kouluissa, ja pienten lasten äitien sekä raskaana olevien naisten sosiaaliturvaa parannettiin.

Rahallisesti uudistukset olivat pieniä, mutta köyhille bolivialaisperheille niillä oli valtaisa merkitys. Köyhästä kansasta tuli alemman keskiluokan edustajia.

Tavallaan Morales on tehnyt Boliviassa sen, mitä Venezuelan Hugo Chavez yritti surkeasti epäonnistuen.

Tasa-arvon kohentaja teki myös kiisteltyjä päätöksiä

Alkuperäiskansojen oikeuksia Boliviassa on Moralesin kaudella kohennettu, ja tasa-arvo on parantunut valtavasti. Morales on myös säätänyt tiukkoja luonnonsuojelulakeja. Matkalle mahtuu kuitenkin myös hyvin kiisteltyjä päätöksiä.

Vain vuosi luonnonsuojelulakien jälkeen Bolivian hallitus sopi valtatien rakentamisesta kansallispuiston ja alkuperäiskansojen maiden läpi. Poliisi käytti kovia keinoja tukahduttaakseen päätöstä seuranneet mielenosoitukset.

Vuonna 2013 hallitus puolestaan salli öljyn ja kaasun etsinnän maan kansallispuistoissa, mikä suututti luonnonsuojelijat.

Perustuslakituomioistuin presidentin puolella

Moralesin kaatoi lopulta haluttomuus päästää irti vallasta.

Hän laati ensimmäisellä kaudellaan uuden perustuslain, joka rajoitti presidentin toimikaudet kahteen peräkkäiseen. Vaikka ensimmäistäkin kautta oli vielä jäljellä, Morales järjesti uudet vaalit vuonna 2009. Hän perusteli tätä sillä, että Bolivia perustettiin uudelleen uudella perustuslailla.

Tällä perusteella Morales myös katsoi, että vuoden 2009 valinta oli hänen ensimmäisensä ja hän voisi asettua ehdolle vuoden 2014 vaaleissa. Bolivian perustuslakituomioistuin tulkitsi samoin, ja Morales voitti vaalit kolmannen kerran.

Vuonna 2016 Morales järjesti kansanäänestyksen lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi presidentille ja varapresidentille kolmannen kauden. Kansa tyrmäsi presidentin, mutta tämä haki perustuslakituomioistuimesta päätöksen, jonka mukaan Morales voi asettua ehdolle, koska kausien rajoitus loukkaa kansalaisten oikeutta asettua ehdolle.

Morales oli johdossa ääntenlaskennan alkuvaiheessa, mutta vaali näytti menevän toiselle kierrokselle. Sitten tuloslaskenta lopetettiin vuorokauden ajaksi, jonka jälkeen Morales julistautui vaalivoittajaksi.

Tästä alkoivat mellakat, jotka lopulta koituivat Moralesin kohtaloksi.