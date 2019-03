Boeing kertoo päivittäneensä lentoturmia aiheuttaneet ohjausjärjestelmät – 737 Max 8 -mallin paluusta liikenteeseen ei tietoa

Saattaa käydä jatkossa niin, että jos yhtiö lentää 737 MAX koneella, niin vaihtuu lentoyhtiö. Sen verran tekniikan parissa olleena kyse on erittäin vakavan suunnitteluvirheen laastaripaikasta, millä Boeing väittää korjanneensa koneen. Ei tarvita kuin taas erilainen tilanne ja laastari irtoaa. Silloin taas rytisee. Jos oletus siitä että suurempien moottereiden sijoittaminen on aiheuttanut sakkausriskin kasvamisen tarkoittaa, että suunnittelussa tiedetään asian olevan ongelma. Todellinen vika on siis moottorien koon, sijainnin ja siipien välisessä airodynamiikassa. Ei taida ihan vippaskonstein softilla korjaantua ellei itse mekaanista vikaa korjata. Riski jää edelleen!