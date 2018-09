Blokkien sisäiset siirtymät kompensoivat hieman suurten puolueiden vaalitappiota Ruotsissa

Ruotsin valtiopäivävaaleissa sunnuntaina ruotsidemokraattien suosio kasvoi selkeästi. Sosiaalidemokraattien tappio kompensoitui kuitenkin vähän sillä, että vasemmistopuolue nosti kannatustaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Samoin porvariblokin tuki säilyi maltillisen kokoomuksen kannatuksen laskusta huolimatta, sillä keskusta ja kristillisdemokraatit nostivat kannatustaan.

- Kun maahanmuutto tavallaan nousi hallitsevaksi teemaksi, pääpuolueet joutuivat tekemään myönnytyksiä maahanmuuttokannoissaan padotakseen äänten pakenemisen ruotsidemokraatteihin. Tämä heijastui kummassakin blokissa niin, että pienemmät puolueet, jotka olivat pitäneet maahanmuuttomyönteisempää linjaa, saivat vaalivoiton.

Blokkien sisäiset siirtymät voivat Tiilikaisen mukaan tarkoittaa sitä, ettei blokkien asetelma muutu niin paljon.

On edelleen kysymysmerkki, miten hallitus saadaan muodostettua.

- Kummastakin blokista on sanottu, että hallitusyhteistyö ruotsidemokraattien kanssa ei tule kysymykseen. Mutta pakkohan sieltä on hakea tukea, jos blokkien yli ei mennä. Puheiden pyörtämisestähän siinä nyt hiukan on kyse, kun on otettu etäisyyttä, Tiilikainen sanoo.

Suhtautuminen EU:hun jakaa blokkeja

Punavihreällä blokilla oli maanantaina 144 paikkaa, porvariallianssilla 143. Ennakkoon ja ulkomailla äänestäneiden äänet ovat yhä laskematta. Vaikka porvariblokki kirisi ohi, Tiilikainen ei usko, että nykypolitiikka muuttuisi kovin paljon maahanmuuttopolitiikan osalta. Eurooppa-politiikassa hän näkee suurempia sävyeroja.

- Siinä porvariallianssi on perinteisesti omaksunut EU-myönteisempiä kantoja. Ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue pitivät jossain vaiheessa esillä jopa Ruotsin eroa Euroopan unionista. Kyllähän se leimasi vasemmistoblokkia selkeästi EU-kriittisemmäksi, Tiilikainen sanoo.

Sittemmin tilanne on hänen mukaansa tasoittunut jo ihan Ruotsissa vallitsevan EU-myönteisen kansalaismielipiteen myötä. Porvareilla on kuitenkin selkeämpi EU-linja.

Porvariallianssin kaikki jäsenpuolueet ovat Nato-jäsenyyden kannalla. Tiilikainen aprikoi, ettei Nato-kysymys varmaan ole porvareiden ykköskysymys, mutta se saattaisi näkyä jollain tavalla, jos allianssi palaisi valtaan.

Mielipidemittaukset paljastivat ruotsidemokraattien kannatuksen

Ruotsidemokraattien vaalimenestys ei tullut yllätyksenä, mutta puolueen todellinen kannatus näkyi mielipidemittauksissa tavanomaista paremmin. Tiilikaisen mukaan tutkijoiden joukossa on yleinen olettama, ettei populisti- ja ääripuolueiden tosiasiallinen kannatus näy mittauksissa, koska etenkin liikkuvien äänestäjien voi olla vaikeata tunnustaa äänestävänsä ääripuoluetta.

- Tässä kävi ilmeisesti niin, että ruotsidemokraattien äänet saatiin näissä mielipidemittauksissa haaviin, jopa niin päin, että se saattoi jäädä lopputuloksessa vähän alle sen mitä jotkin mittaukset ennakoivat. Onkohan sitten käynyt niin, että vaikka mielipidemittauksissa jotkut äänestäjät ovat uhonneet, äänestyskopissa he ovat palanneet omaan poliittiseen kotiinsa? hän arvelee.

Tiilikaisen mielestä tilanne on mielenkiintoinen Suomeakin ajatellen, perussuomalaiset kun ovat vähän samanhenkinen puolue kuin ruotsidemokraatit.

- Se on meilläkin keväällä edessä, että mikä on mielipidemittausten suhde varsinaiseen vaalitulokseen, hän sanoo.