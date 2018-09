Bill Cosby joutuu vankilaan ainakin kolmeksi vuodeksi, tuomari luokitteli vaaralliseksi saalistajaksi

Koomikkona tunnetuksi tullut yhdysvaltalainen Bill Cosby, 81, tuomitaan vankilaan vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi, päätti pennsylvanialainen oikeusistuin tiistaina, kertoi uutistoimisto Reuters.

Cosby todettiin viime huhtikuussa syylliseksi vuonna 2004 Andrea Constandille tekemiinsä seksuaalirikoksiin.

– Bill Cosby otti kauniin, terveen nuoren sieluni ja murskasi sen. En koskaan parantunut niin, että olisin voinut jatkaa elämään eteenpäin, Constand kirjoitti oikeusistuimelle tarkoitetussa lausunnossaan.

Cosbyn asianajajat sanoivat valittavansa tuomiosta.

Tuomari Steven O'Neill luokitteli Cosbyn vaaralliseksi seksirikolliseksi. Pennsylvanian lain mukaan se tarkoittaa, että Cosbyn tulee täytyy käydä loppuelämänsä kuukausittaisessa terapiassa ja rekisteröityä poliisille. Kouluja ja naapurustoa varoitetaan hänen taustastaan ja kerrotaan hänen osoittteensa.

Constandin lisäksi yli 50 muuta naista syytti Cosbya seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta tapaukset eivät johtaneet tuomioon. Cosby on ensimmäinen julkisuuden henkilö, joka on tuomittu seksuaalirikoksista sen jälkeen, kun me too -kampanja alkoi levitä vuosi sitten.

Bill Cosby tunnetaan erityisesti 1980-luvun The Cosby Show -perhesarjasta.