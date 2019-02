Bernie Sanders pyrkii jälleen Yhdysvaltain presidentiksi: "Kisaamme presidenttiä vastaan, joka patologinen valehtelija, huijari ja vaara Amerikan demokratialle"

Olen pahoillani, mutta Sandersista ei tule koskaan Yhdysvaltojen presidenttiä. Valtamedian ja muun äärivasemmistolaisen eliitin propaganda ei pure ja Yhdysvalloista ei koskaan tule sosialistinen yhteiskunta, koska Yhdysvallat on perustettu vapauden ja pienen hallinnon periaatteelle. Yhdysvaltojen perustuslaki ei mahdollista sosialismia, koska sosialismissa ihmisten perusoikeudet omasta elämästä siirretään hallinnolle. Muualla se voi onnistua kuten Suomessa, mutta ei koskaan Yhdysvalloissa. Vapaus tarkoittaa sitä, että hallinto ei yksinkertaisesti puutu ihmisten arkeen mielellään millään tavoin. Trump on aivan oikein palauttanut Yhdysvaltoihin takaisin vapauden purkamalla Obaman ja muiden elitistien sääntöjä. Trumpin Yhdysvallat alkaa nyt muistuttamaan sitä maata minkä sen perustajat aikoinaan perutuslakiin kirjasivat.

Yhdysvaltojen perustuslaki ei salli itse asiassa edes tuloverotusta, mikä on kaiken sosialismin peruskivi. Idea siitä, että ihmiset ovat oletuksena jotain velkaa hallinnolle, on täysin Yhdysvaltojen perustuslain vastaista. En olisi yhtään yllättynyt vaikka Trump poistaisi tuloveron kokonaan toisella kaudellaan, sillä hän on pari kertaa viitannut puheissaan aikaan jolloin Yhdysvalloissa ei ollut tuloveroa ja yhteiskunta kukoisti ja Yhdysvallat oli koko maailman ihmettelyn aihe ja vapauden paratiisi.