Bernie Sanders hehkutti, että hänen voittonsa tietää nyt lopun alkua Trumpille – Sanders vahvisti etumatkaa erityisesti Joe Bideniin

Jos joku tosissaan luulee, että sosialistilla on pienintäkään mahdollisuutta voittaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja, niin minulla on sinulle uutinen ja se on sellainen, että karvas kalkki on jälleen syötävänäsi marraskuussa. Jos Sanders saisi edes 20% äänistä yleisissä vaaleissa, niin lupaan olla yllättynyt.

Trumpin kannatus on eeppinen ja marraskuun vaali-iltana (aamu meidän aikaa) se jälleen kaikille selivää, kuinka törkeän väärässä valtamedia juttujensa ja galluppiensa kanssa on. Tämä oppimisprosessi on joillekin yllättävän pitkä. Mikään ei ole enää kuten ennen. Maailmassamme on tapahtunut jotain ja eliitin puheet "hyvinvointiyhteiskunnasta" eli sosialismi 2.0:sta, eivät enää mene läpi.