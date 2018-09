Bellingcat löysi todisteita Skripalien myrkyttämisestä epäiltyjen tiedustelupalvelukytköksistä

Entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisestä epäiltyjen venäläismiesten väitetyistä kytköksistä Venäjän tiedustelupalveluihin on löytynyt uutta todistusaineistoa, kertoo isojen uutisten taustoja harrastuspohjalta tutkivien yhteisö Bellingcat.

Bellingcat ja venäläisyhteisö Insider Russia ovat saaneeet haltuunsa venäläisviranomaisten tiedostoja, joiden perusteella vaikuttaa, että miesten nykyiset henkilöllisyydet ovat tiedustelupalvelun agenttien peitehenkilöllisyyksiä.

Kummastakaan henkilöstä ei ole viranomaisten rekistereissä minkäänlaisia tietoja ajalta ennen vuotta 2009, jolloin heille myönnettiin niin sanotut kotimaanpassit eli kaikille yli 14-vuotiaille venäläisille pakolliset henkilöllisyystodistukset.

Passit myönnettiin samaan aikaan, sillä passeihin liittyvien viranomaistiedostojen tiedostonumerot ovat lähes peräkkäiset. Yleensä venäläisviranomaisten passitiedostoissa on Bellingcatin mukaan tiedot henkilön aiemmista henkilöllisyystodistuksista.

Salamyhkäinen passitiedosto

Alexander Petrovin nimellä kulkevan epäillyn kotimaanpassin taustatiedostossa on muitakin erikoisuuksia. Tiedosto on merkitty leimalla, jossa lukee "Ei saa antaa mitään tietoja". Tällaista leimaa ei ole ollut yhdessäkään toisessa venäläisviranomaisten passitiedostossa, joihin Bellingcat tai Insider Russia ovat tämän tai aiempien tutkimusten yhteydessä perehtyneet. Yhteisöjen jututtama asiantuntijalähde sanoo leiman olevan erittäin harvinainen ja arvelee sen viittaavan erittäin salaisiin peitetehtäviin.

Petrovin passitiedostossa on kokonaan tyhjänä kohta, jossa normaalisti olisi tietoja hänen elämänsä vaiheista. Mukana on käsin kirjoitettu lappu, jossa kerrotaan salaperäisesti "On olemassa kirje. S.S." Asiantuntijalähteen mukaan lyhenne S.S. tarkoittaa erittäin salaista.

Passitiedostossa ei myöskään kerrota, että Petrovilla on myös ulkomaanpassi, jota tarvitsee ulkomaille matkustamiseen. Normaalisti kotimaanpassiin liittyvässä viranomaistiedostossa on tiedot niin vanhentuneista ulkomaanpasseista kuin mahdollisesta nykyisestäkin. Petrov kuitenkin käytti ulkomaanpassia matkustaessaan Britanniaan.

Britannia uskoo epäiltyjen olevan Venäjän GRU:n palveluksessa

Bellingcat on vakuuttunut, että sen tutkima salaperäinen kotimaanpassin viranomaistiedosto kuuluu nimenomaan epäillylle, sillä siinä on mukana passikuva. Kuvan mies näyttää samalta kuin brittiviranomaisten julkistamassa epäillyn kuvassa ja venäläiskanava RT:n televisiohaastattelussa, jossa mies vakuutti syyttömyyttään.

Bellingcat ja Insider Russia ovat perehtyneet myös kahteen muuhun viranomaisten passitiedostoon, joiden tiedostonumerot ovat kahden epäillyn passitiedostojen tiedostonumeroiden väliltä. Näissäkin tiedostoissa on samanlaisia puutteita.

Britannia uskoo epäiltyjen olevan Venäjän sotilastiedustelun GRU:n palveluksessa ja esiintyvän peitehenkilöllisyyksillä. Presidentti Vladimir Putin on vakuuttanut miesten olevan siviileitä. Miehet itse antoivat yhdessä RT:lle haastattelun, jossa sanoivat vierailleensa Salisburyssä turisteina. He kiistivät käyttävänsä peitenimiä tai olleensa missään tekemisissä murhayrityksen kanssa.

