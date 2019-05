BBC: Sykloni Fani tuhonnut ainakin yli 1 000 kotia Bangladeshissä

Trooppinen hirmumyrsky Fani on aiheuttanut mittavia tuhoja Bangladeshissä. Ainakin 1 000 kotia on tuhoutunut ja kokonaisia kyliä on veden alla Etelä-Aasiassa sijaitsevassa rannikkovaltio Bangladeshissä, kertoo BCC.

Ainakin viisi ihmistä on kuollut ja 63 loukkaantunut. Yli miljoona ihmistä on evakuoitu turvallisesti. Paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan pelko suuremmista tuhoista alkaa jo väistyä, sillä hirmumyrsky alkaa laantua.

Sykloni pyyhkäisi lauantain koillisesta Intiasta kohti Bangladeshiä sellaisella voimalla, että se aiheutti tulvia tuhansiin rannikon kyllin.

Alueella mitattiin tuulen nopeudeksi enimmillään jopa 70 km/h eli yli 19 metriä sekunnissa.

Taloja on tuhoutunut myös Noakhalin alueella, jossa on loukkaantunut 30 ihmistä, kuollut kaksi lasta.

Intiassa hirmumyrskyn tieltä on evakuoitu yli miljoona ihmistä. Perjantaina alueella riehuneen myrskyn arvioidaan vaatineen tähän mennessä ainakin 16 kuolinuhria, mutta viranomaiset arvelevat, että uhriluku saattaa vielä nousta.

Vuonna 1999 Bengalinlahdella, Orissan rannikolla 30 tunnin ajan riehuneessa hirmumyrskyssä kuoli 10 000 ihmistä. Sen jälkeen alueella on kehitetty hälytysjärjestelmiä syklonien varalle, jotta ihmiset saataisiin evakuoitua myrskyn tieltä riittävän ajoissa.