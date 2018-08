BBC: Sisilian satamassa Diciotti-aluksessa olleet siirtolaiset ovat saaneet luvan nousta maihin

Sisilian satamassa Diciotti-aluksessa olleet siirtolaiset ovat saaneet luvan nousta maihin, uutisoi BBC. Laiva saapui satamaan jo maanantaina, mutta suurin osa laivassa olleista ihmisistä ei ole saanut nousta maihin, sillä Italia ei ole antanut siihen lupaa.

Italia kieltäytyi aluksi ottamasta siirtolaisia vastaan, sillä se halusi painostaa muita EU-maita ottamaan vastuun siirtolaisista.

Laivan kyydissä matkusti yhteensä noin 150 ihmistä. Heistä hyvin pieni osa sai luvan nousta maihin jo aiemmin. Luvan saaneet olivat joko sairaita tai ilman huoltajia matkustaneita lapsia.

Italian sisäministerin toimet tutkintaan

Sisiliassa syyttäjät ovat aloittaneet tutkinnan Italian äärioikeistolaisen sisäministeri Matteo Salvinin toimista sen jälkeen, kun Italia kielsi Diciotti-aluksessa olevia siirtolaisia astumasta maihin.

Syyttäjät tutkivat Salvinin osuutta siirtolaisten ahdingossa. Salvinin toimia tutkitaan muun muassa vallan väärinkäyttämisenä.

Ennen satamaan pääsyään siirtolaiset olivat merellä aluksella viisi päivää, kertoi France24. Lauantaina terveysviranomaiset antoivat 17 siirtolaiselle luvan lähteä aluksesta. Heistä kaikki eivät lähteneet, sillä he eivät halunneet joutua eroon perheistään.

Samaan aikaan syyttäjien ilmoituksen kanssa Salvini ilmoitti, että loput siirtolaiset päästetään pois laivasta lähituntien aikana.

Italialainen kirkko on lupautunut ottamaan siirtolaiset huomaansa. Salvini kuvailee piispojen "avaavan sydämensä, ovensa ja lompakkonsa". Lisäksi Albania on suostunut ottamaan vastaan osan laivassa olleista ihmisistä.

"EU on päättänyt kääntää Italialle jälleen selkänsä"

Italia on uhitellut lopettavansa joidenkin EU-maksujensa maksamisen, jos EU ei suostu auttamaan maata siirtolaisten vastaanottamisessa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR vaati EU-maita kiireisesti tarjoamaan paikan laivassa jumissa olleille ihmisille.

Muuttoliike on Italiassa kuuma puheenaihe. Vuoden 2013 jälkeen sadattuhannet ihmiset ovat paenneet Lähi-idästä, Afrikasta ja Aasiasta sotaa, vainoa ja köyhyyttä Italiaan.

EU-säännösten mukaan turvapaikanhakijoista on ensisijaisesti vastuussa se maa, johon he ensin saapuvat. Italia on estänyt viime aikoina useita siirtolaislaivoja pääsemästä maihin.

Italia ja muut EU-maat kävivät asiasta neuvotteluja perjantaina, mutta ratkaisuun ei päästy.

- Euroopan unioni on päättänyt kääntää Italialle jälleen selkänsä, varapääministeri Luigi Di Maio kirjoitti Facebookissa.

