BBC: EU:n Tusk antaisi vuoden lisäaikaa brexitille

Tästä näkee kuinka €uroopan Unionin ns.johtajat pelkää koko "€u-lafkan" hajoavan.. Ensin ollaan "muka tiukkoja" -tyyliin säännöt on säääntöjä ja niitä noudatetaan, mutta tosipaikan tullen, ns.ison vaikuttajan kohdalla, kuten Englanti on -aletaan ehdotella jos mitä, ettei vaan suuruudenhulluus €u vaan hajoais.. Britit venkoilleet pari vuotta Brexit -asian kanssa, eikä mitään ole saavutettu. Se on kerrasta poikki ja sillä selvä! Sellainen "unioni" mikä ei pysy vapaaehtoisesti kasassa joutaa kaatua. Oli elämää ennen €u-unioniakin ja hyvin meillä(kin) meni ja oli oma valta päättää asioista.. Nyt ollaan pienenä maana vaan nyökyttelemässä, kun Saksa, Ranska, jne. määrää tahdin €u:ssa.