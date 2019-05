Baltian maiden ja Venäjän suhteissa riittää draamaa, Venäjän kieli arka aihe Virossa

Baltian maat kiinnostavat nyt Venäjää muun muassa Liettuan sunnuntaisen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ja Latvian kesäkuisten presidentinvaalien johdosta. Myös Viro on ollut Venäjällä otsikoissa kevään aikana.

Venäjän media pyrkii lietsomaan kuvaa sekasorron valtaan joutuneista Baltian maista Latvian ja Liettuan presidentinvaalien alla.

Muun muassa Venäjän valtiollinen uutistoimisto Sputnik toisti viikonloppuna tuttua mantraansa siitä, että Latvia olisi menettänyt itsenäisyytensä Brysselille ja joutunut kärsimään EU:n vuoksi. Venäläismedia esittää entistä tiiviimpiä suhteita Venäjään vaihtoehtona EU:lle.

Latviassa on kolmen balttimaan suurin venäläisvähemmistö. Venäjän kannalta on tehokkainta yrittää vedota maiden Venäjän mediaa tiiviisti seuraaviin venäjänkielisiin, ja pyrkiä luomaan epäjärjestystä sitä kautta. Venäjän vaikuttaminen ei rajoitu vaalien alle, vaan toiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa.

Kaikilla Baltian mailla on Venäjän kanssa jännitteiset suhteet. Jopa taloussuhteissa Venäjän suuntaan ollaan varovaisia. Venäjällä on tapana kuvata Baltian maiden Venäjään suhtautumista hysteeriseksi.

Edes Liettua ei ole immuuni venäläisvaikutukselle

Liettuassa on vain vähän venäjänkielisiä verrattuna Viroon ja Latviaan. Sitä pidetään tärkeänä syynä sille, että Liettuan on ollut Latviaa ja Viroa helpompi vastustaa venäläistä propagandaa.

Tästä huolimatta Liettuassakin jopa huippupoliitikkoja on narahtanut venäläiskytköksistään.

Liettua on Venäjälle tärkeä jo siksi, että Itämeren etelärannalla Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevaan Kaliningradiin kuljetaan Venäjältä Liettuan kautta. Kaliningradin alue on todellinen kummajainen, koska sillä ei ole maantieteellistä yhteyttä emämaahan.

Nato, energia ja historiatulkinnat aiheuttavat ongelmia

Venäjä läksyttää Baltian maita säännöllisin väliajoin muun muassa Natoon kuulumisesta. Baltian maat ovat viime vuosina pyrkineet vähentämään energiariippuvuuttaan Venäjästä. Ne tietävät, että Venäjä tarpeen tullen painostaa energiastaan riippuvaisia asiakkaitaan. Venäjä pyrkii vaikuttamaan energia-alan päätöksiin Baltiassa siinä missä Suomessakin.

Venäjän ja Baltian maiden kanssakäymistä vaikeuttaa myös se, että Venäjällä ja Baltian mailla on keskenään hyvin erilaiset tulkinnat maiden yhteisestä historiasta. Venäjä levittää omaa historiatulkintaansa muun muassa käyttämällä narratiivia, jonka mukaan fasistit ovat palanneet Baltian maihin.

Venäjän kieli arka aihe Virossa

Suomen naapurimaa Viro on joutunut kärsimään Venäjän tempuista viime vuosina jatkuvasti. Venäjä kritisoi Viroa säännöllisesti venäjänkielisen vähemmistön oikeuksien polkemisesta ja pitää venäjän kielen asemaa maassa liian heikkona. Venäjä muistaa pitää esillä myös Viron venäjänkielisten muukalaispassin haltijoiden tilannetta. Virossa kymmenillä tuhansilla asukkailla ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Vaikka Venäjä ei ollut Viron maaliskuun alun parlamenttivaaleissa tärkeä teema, keskustelutti venäjän kieli ja sen asema virolaisissa kouluissa virolaisia vaalien alla.

Presidentit tapasivat pitkän tauon jälkeen

Viron presidentti Kersti Kaljulaid vieraili Moskovassa huhtikuussa ja tapasi tuolloin Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Edellisestä maiden johtajien tapaamisesta ehti kulua peräti kahdeksan vuotta. Maiden välit tulehtuivat vuonna 2007 Tallinnan pronssisoturimellakoiden seurauksena.

Kaljulaidin Viron aloitteesta järjestettyä Moskovan-vierailua kritisoitiin Virossa jo ennen sen toteutumista. Tämä siitäkin huolimatta, että Kaljulaid tunnetaan suorapuheisena Venäjä-kriitikkona. Arvostelijat olivat huolissaan siitä, miltä Viron toiminta näyttäisi muiden länsiliittolaisten silmissä. Viro pyrkii kaihtamaan lähentymistä Venäjän kanssa kaikin keinoin.

EU-tasolla Baltian maat kannattavat Venäjän vastaisia pakotteita yhtenäisenä rintamana.