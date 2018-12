Avustusoperaatiot Indonesiassa voivat jatkua vielä pari vuotta, koska syyskuun lopun tsunamin vaurioitakin pitää edelleen korjata

Suomen Punaisen Ristin Aasian alue-edustaja Andreas von Weissenberg johti edellisen Indonesian tsunamin avustustöitä. Silloinkin tukossa olevat tiet vaikeuttivat avustustyötä.

Suomen Punaisen Ristin Kuala Lumpurissa, Malesiassa asuva Aasian alue-edustaja Andreas von Weissenberg johti lokakuun alusta alkaen edellisen Indonesian tsunamin avustustöitä. Nytkin Weissenberg sai heti lauantai-iltana ensimmäiset raportit Indonesian tilanteesta.

– Kyllä mun kännykkä on viritetty niin, että se loistaa kuin joulukuusi, kun jotakin tapahtuu maailmalla. Nyt seurataan, että saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Varmaan päivän mittaan selviää, mitä lisäapuja Indonesiaan tarvitaan. On muutama alue, josta ei ole vielä riittävästi tietoa.

Kuolonuhrien suurta määrää selittää Weissenbergin mukaan se, että tsunamin iskiessä oli lauantai-ilta, paljon ihmisiä rannalla, pimeää, eikä tullut hälytyksiä.

– Koska ei ole ollut maanjäristystä, joka olisi antanut varoituksen tsunamista, se on voinut tulla yllätyksenä. Aallotkin ovat olleet vain noin 90 senttiä korkeita eli eivät ole näkyneet vielä kaukaa.

Materiaaliset tuhot eivät näytä kasvavan suuriksi

Vaikka uhriluku on korkea, näyttää Weissenbergin mukaan siltä, että materiaaliset tuhot eivät kasva suuriksi.

Indonesiassa on syyskuun lopun tsunamissa kärsineiden Lombok- ja Sulawesi- saarten operaatioiden takia sekä avustustyöntekijöitä että avustusmateriaalia valmiina.

– Uusia ihmisiäkin on mennyt sinne, meillä on ollut kuukauden, kahden kuukauden rotaatioita. Sulawesi-operaatiossa on vielä muutama logistikko Suomen Punaisesta rististä. Kansainvälinen Punainen risti katsoo resurssit läpi ja voi ilman muuta siirtää avustustyöntekijöitä saman maan sisällä mihin tarvitaan.

Avustustöitä hidastavat teiden päälle kaatuneet puut

Avustustöitä ovat nyt vaikeuttaneet teiden tukkeutuminen kaatuneiden puiden ja rösähtäneiden rakennusten osien takia. Sama tilanne oli Weissenbergin mukaan aiemmassakin tsunamissa.

– Tieverkosto kulkee tietysti rannikkoa pitkin ja se vaurioituu hyvin herkästi. Sulawesi-operaatiossa liikkuminen oli todella hankalaa. Ensinnäkin, että päästiin ylipäänsä katsomaan, mikä tilanne eri paikoissa on. Varsinkin jos halutaan kuljettaa rekoilla isompia avustusmateriaalimääriä, pitää raivata tiet ajokuntoon ennen kuin pääsee ajamaan.

– Tämä on varmaan myös syy, miksi kaikista alueista ei ole nyt saatu tietoa, Weissenberg arvioi.

Vedenalainen mutavyöry yllättää, siksi ei tsunamivaroituksia

Krakatau-tulivuoresta on aiheutunut vedenalaisia maanvyöryjä. Tsunamia edesauttoi myös se, että vuorovesi oli korkealla.

– Vedenalaisia mutavyöryjä on hirveän vaikea monitoroida ja mitata ja sen vuoksi on vaikea antaa tsunamihälytyksiä.

Myös lokakuun tsunamin Sulawesi-saarella aiheutti vedenalainen mutavyöry.

Indonesia on maantieteellisesti alueella, jossa harva se vuosi on dramaattisia luonnonilmiöitä. Avustusoperaatiot Indonesiassa voivat jatkua vielä parikin vuotta, koska apua tarvitaan vielä kauan myös edellisen tsunamin tuhojen korjaamiseen.

– On tiettyjä haavoittuvia ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat meiltä pitkäaikaisempaa apua päästäkseen jaloilleen. He tarvitsevat taloudellista tukea, että saavat taas elinkeinonsa pyörimään. Jälleenrakennus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, Weissenberg sanoo.