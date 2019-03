Avoimesti homoseksuaali pääministeri kyläili kumppaninsa kanssa homovastaisuudestaan tunnetun Yhdysvaltain varapresidentin luona

Irlannin pääministeri Leo Varadkar vieraili Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen luona torstaina.

Aiemminkin Pencen tavannut Varadkar on avoimesti homoseksuaali, ja tällä kertaa kyläilykutsun sai myös hänen elämänkumppaninsa Matt Barrett.

Vierailu herätti paljon huomiota, koska Indianan kuvernöörinä ja kongressissa toimiessaan Pence tunnettiin homovastaisuudestaan. Asiasta kertovat muun muassa brittilehti The Guardian ja CNN-kanava.

Pence on esimerkiksi tukenut niin sanottua eheytysterapiaa ja allekirjoittanut Indianassa voimaan lain, jolla olisi pystytty syrjimään yritysten asiakkaita seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Sittemmin lakia muutettiin.

Hiljattain Pencen vaimo Karen Pence joutui arvostelun kohteeksi, kun hän alkaa jälleen opettaa kristillisessä koulussa. Koulu ei ota opettajiksi eikä oppilaiksi ihmisiä, jotka kuuluvat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin tai tukevat niitä.

Varadkar on yksi harvoista valtionpäämiehistä, jotka avoimesti kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Varadkar tviittasi torstaina, että hän ja Barrett saivat Pencen kotona "lämpimän vastaanoton".

Vice President Mike Pence invited me and Matt to his home at the Naval Observatory this morning. It’s great to be back here for a really warm reception. pic.twitter.com/Wkh2Ic8lWP