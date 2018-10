Autolautta tulessa Itämerellä Kaliningradin edustalla - aluksessa yli 300 ihmistä

Autolautassa on syttynyt tulipalo Itämerellä. Kaliningradin edustalla olevassa Regina Seaways -aluksessa on 335 matkustajaa. Lautta oli matkalla Kielistä Saksasta Klaipedaan Liettuaan, kun sen konehuoneessa tapahtui räjähdys, joka sai aikaan tulipalon.

Alus purjehtii Liettuan lipun alla. Liettuan pääministeri Saulius Skvernelis on määrännyt puolustusministeri Raimundas Karoblisin lähettämään paikalle kaikki tarvittavat pelastusyksiköt. Ainakin yksi helikopteri on jo matkalla paikalle ja useita muita on valmiudessa.

Alus on noin 135 kilometrin päässä Kaliningradin rannikosta. Laivan henkilökunta yrittää sammuttaa paloa. Matkustajat on siirretty mahdollisimman turvalliselle alueelle laivassa.