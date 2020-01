Autolan suurvaikuttaja pakeni ehkä soitinkotelossa – ilmestyi Libanoniin perässään Interpolin pidätysmääräys

Nissanin entistä johtajaa epäillään suurista talousrikoksista.

Raskaista talousrikoksista epäillyn, autoalan suurimpiin vaikuttajiin kuuluvan Carlos Ghosnin pako Japanista kohahdutti juuri ennen vuodenvaihdetta. Ghosn on nyt Libanonissa. Interpol on antanut Ghoshista pidätysmääräyksen.

Ghosnia epäillään Japanissa 72 miljoonan eurojen tulojen salaamisesta vuosina 2010-2015. Hänen epäillään myös ohjanneen 15 miljoonaa euro Nissanin varoja omiin liiketoimiinsa sekä antaneen yhtiön varoja 13 miljoonaa euroa saudiarabialaiselle liikemiehelle. Ghosnia epäillään talousrikoksista myös Ranskassa.

Syksyllä 2018 Nissan-autoyhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta erotettu Ghosn pääsi viime maaliskuussa pois japanilaisesta vankilasta oltuaan siellä sata päivää. Ghosn on myös Renaultin ja Mitsubishi Motorsin entinen johtaja.

Ghosn maksoi Tokion alueoikeuden mukaan miljardin jenin takuusumman, mikä on yksi suurimmista koskaan Japanissa maksetuista. Oikeusistuin oli hylännyt syyttäjien vetoomuksen hänen pitämisestään vankeudessa. Hän pääsi vapaaksi takuita vastaan kun hän oli vakuuttanut, että hän pysyisi Tokiossa, luovuttaisi passinsa lakimiehelleen ja suostuisi tiukkaan tarkkailuun. Huhtikuussa hänet pidätettiin uudelleen.

Kiistää saaneensa apua pakoon

Paetessaan Japanista viime viikolla Ghosh oli kotiarestissa tiukan valvonnan alla. Hän sai poistua kodistaan, muttei tavata vaimoaan eikä pitää tähän yhteyttä. Syytetty oli kertonut myös olleensa huolissaan siitä, että Japanin viranomaiset pakottavat häneltä tunnustuksen painostamalla hänen vaimoaan sekä Yhdysvalloissa asuvia lapsiaan.

Pakonsa syyksi Ghosn on kertonut sen, ettei uskonut saavansa reilua oikeudenkäyntiä Japanissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan Ghosnia lähellä olevat lähteet ovat kertoneet, että Ghosni päätti lähteä Japanista kuultuaan ensi syyskuulle suunnitellun oikeudenkäynnin siirtyneen huhtikuuhun 2021.

Ghosni kertoo suunnitelleensa pakonsa yksin ja kiistää perheensä auttaneen häntä paossa.

Japanilaisen Kyodo Newsin mukaan Ghoshi salakuljetettiin asunnostaan suuressa soitinkotelossa asunnossa pidetyn konsertin jälkeen. Sotinkotelossa hänet olisi kuljetettu lentokentälle ja sieltä yksityiskoneella Turkin kautta Libanoniin. Pakoa olisi suunniteltu pitkään ainakin kahden turvallisuusalalla työskentelevän henkilön kanssa.

Ghosnin libanonilainen vaimo Carole on sanonut, ettei soitinkokotelo-teoria pidän paikkaansa. Japanin yleisradioyhtiö NHK on kertonut, että turvakamerakuvien mukaan Ghosni olisi poistunut asunnostaan 29. joulukuuta.

Uutistoimistojen mukaan Turkin poliisi on ottanut kiinni seitsemän mahdollisesti pakoon liittyvää henkilöä. Paon kerrotaan tapahtuneen Istanbulin kautta.

Ei luovutussopimusta

Ghpsnin kerrotaan saapuneen Libanoniin Ranskan passilla. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan passi oli Ghoshin asianajajan hallussa, mutta passista voi olla olemassa kaksoiskappale.

Erikoinen pako on synyytänyt paljon spekulointia. Ghosnin arvellaan saaneen pakoonsa apua japanilaisilta tukijoiltaan, jopa maan hallinnolta. Financial Times kirjoittaa, että pakosuunnitelmaa on voinut olla valmistelemassa eri maissa useita eri ryhmiä.

Libanonin hallitus kiistää osallisuutensa pakoon. Reutersille on kuitenkin kerrottu eri lähteistä, että että Libanonin Japanin-lähettiläs olisi vieraillut Ghosnin luona usein.

Libanon ei ole vielä kertonut, miten se suhtautuu Interpolin antamaan pidätysmääräykseen. Japanin ja Libanonin välillä ei ole luovutussopimusta.

Ghosnin on kerrottu pitävän tiedotustilaisuuden ensi keskiviikkona, 8. tammikuuta.