Australiassa puhutaan jo kadotetusta paratiisista – Melbournessa asuva oululainen Matti Honkala kertoo, että tunnelma kaupungissa on pelokas

Melbourne on vielä välttynyt paloilta. Kaupunkiin on kuitenkin evakuoitu kaiken menettäneitä perheitä paloalueilta. Monet heistä eivät aio palata takaisin entisille kotikonnuille, vaan etsiä turvallisempia asuinseutuja.

Maastopalojen riivaamassa Australiassa pelätään jälleen yltyvän kuumuuden ja kovien tuulten lietsovan paloja entisestään.

Paikoin monet ihmisiä tavallisesti kuhisevat kaakkoisrannikon lomakaupungit ovat autioituneet ja armeijan reservejä on kutsuttu ensimmäistä kertaa historiassa auttamaan palojen sammuttamisessa ja ihmisten evakuoinneissa.

Oululainen Matti Honkala perheineen muutti Melbourneen viime syyskuussa. Kaupunki ympäristöineen on toistaiseksi säästynyt paloilta, mutta sinnekin on evakuoitu väkeä paloalueilta.

Millainen tunnelma Melbournessa vallitsee?

– Pelokas, odottava ja huolestuttava. Rannikkovartiosto on tuonut tänne väkeä vaara-alueilta ja ihmisistä näkee epätoivon. Evakuoidut perheet eivät tiedä, mitä heidän kodilleen tapahtuu.

Kuinka lähellä Melbournea lähimmät paloalueet ovat?

– Noin 250 kilometrin päässä. Paloja on esimerkiksi päätie 31:n varrella täältä Canberraan ja Sidneyhin. Itsekin ajelin tietä pitkin pari viikkoa sitten ja maisema oli ruskean rutikuivaa. Kävi mielessä, että koskahan siellä roihahtaa.

Savusumu hallitsee maisemaa myös kaukana varsinaisten paloalueiden ulkopuolella. KUVA: Matti Honkala

Onko tilanne Australiassa jo historiallisen huono?

– On. Yleensä paloja ruokkivat olosuhteet koittavat vasta tammi–helmikuussa. Nyt ne alkoivat jo elokuun lopulla. Ilmatieteilijät ja palokunnat varoittivat maan hallitusta jo tuolloin, että tulossa on tosi huono vuosi, pitkä kuiva kausi kovine tuulineen. Ilmeisesti ennakoivat toimet jäivät tekemättä.

Miten paloa yritetään hillitä?

– Palokunnat tekevät olosuhteiden salliessa turvapolttoja polttamalla hallitusti pusikoita pois, jotta palot eivät pääsisi leviämään. Kun tuulee kovasti, niitä ei voi tehdä.

Puhutaanko Australiassa paljon ilmastonmuutoksesta?

– Kyllä. Viimeistään nyt on huomattu, että muutos on sellainen, ettei sitä voitu aiemmin edes kuvitella. Täällä puhutaan jo kadotetusta paratiisista. Monin paikoin asuminen tulee sietämättömäksi. Maatiloja ja kokonaisia kyliä tuhoutuu eivätkä asukkaat aio enää niihin palata ja rakentaa talojaan uudelleen vaan etsivät turvallisempia paikkoja asua.

Vaikuttavatko palot elämänlaatuun Melbournessa?

– Myös täällä on ollut savua, ilmanlaadusta varoitellaan ja ikkunoita kehotetaan pitämään kiinni. Jos näkyvyys on alle puolitoista kilometriä, ilmanlaatu on haitallinen. Arki ei kuitenkaan ole vielä pysähtynyt, eikä evakuointeja ole tiedossa, mutta varuillaan ollaan.

Onko käynyt mielessä, että olisi mukavaa olla nyt viileässä Oulussa?

– Onhan se välillä tullut mieleen, että Oulussa voisi olla mukavampaa. Muutkin ovat sanoneet samaa. Meillä on koti Oulussa odottamassa.