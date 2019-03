Ok eli Australiassa on lämmintä. Apua? Australia on maailman kuumin paikka ja suurin osa mannerta on niin kuumaa, että siellä ei ole kasvanut mitään tuhansiin vuosiin. Australia on oikeasti yksi suuri aavikko jonka rannoilla on jonkin verran vihreää. Täydellisen normaalia.