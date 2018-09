Australian yleisradio poliittisen turbulenssin keskiössä - hallituksen puheenjohtajan uskotaan vaatineen työntekijän erottamista pääministerin painostuksesta

Australian yleisradioyhtiö ABC on poliittisen kriisin keskellä, uutisoi Guardian. Lehden mukaan ABC:n hallituksen puheenjohtaja oli vaatinut toimittajan erottamista pääministerin painostuksesta.

Tapauksen takia ABC:n henkilöstö on vaatinut puheenjohtaja Justin Milnen eroa. Satoja yhtiön työntekijöitä on marssinut ulos työpaikoiltaan protestina poliittiselle sekaantumiselle.

Vielä elokuussa pääministerinä toimineen Malcolm Turnbullin kerrotaan kirjoittaneen yhtiön kanavan uutisten johdolle sen jälkeen kun ABC:n toimittaja oli raportoinut yritysten verovähennyksistä. Yhteydenoton jälkeen puheenjohtaja Milnen uskotaan vaatineen toimitusjohtaja Michelle Guthrienia erottamaan toimittaja Emma Albericin.

- He (hallitus) vihaavat häntä, Guardian kertoo Milnen kirjoittaneen toimitusjohtajalle.

- Meidät on tervattu hänen pensselillään. Minusta se on yksinkertaista. Hankkiudu hänestä eroon. Meidän tulee pelastaa ABC - ei Emmaa. Ei ole takuuta, että he häviävät seuraavat vaalit.

ABC:n hallitus päätti erottaa toimitusjohtaja Guthrien sunnuntaina. Potkuja perustellaan muun muassa kanavan budjettilla ja epäonnistuneella poliittisella strategialla.

Maan hallinto on pysytellyt erossa kaaoksesta. Turnbull, jonka hänen oma puolueensa syrjäytti elokuussa, ei ole Guardianin mukaan kommentoinut tapausta.

