Australian pääministeri joutui astumaan palaneelle maalle – erovaatimukset kiihtyvät

Ilman lämpötila ei sytytä metsäpaloja, ihmiset sytyttävät. On ihan yksi ja hailee onko ilman lämpötila +25 vai +40 jos IHMISET toheloivat tulen kanssa. On myöskin turha syyttää pääministeriä. Hän ei ole se henkilö, joka pystyy kotimaan kamaralla sammuttamaan tulipalot. Tulipalot sammuttaa ammattitaitoiset palomiehet. Pääministeri ei ole heille suora käskyn antaja. Maassa on varmasti toimiva palo-organisaatio hoitamaan metsäpaloja nin hyvin kuin ihminen niitä ylipäätään pystyy hoitamaan. Nämä palot ovat karanneet käsistä aikoja sitten mutta turha siitä on pääministeriä syyttää. Moni muukin aussi on lomalla.