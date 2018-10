Australian pääministeri esitti kansallisen anteeksipyynnön hyväksikäytön uhreille - Laaja tutkimus paljasti kymmenientuhansien lasten joutuneen hyväksikäytetyiksi muun muassa kouluissa ja kirkoissa

Australian pääministeri Scott Morrison on esittänyt kansallisen anteeksipyynnön seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneille lapsille.

Viime joulukuussa päättynyt viisi vuotta kestänyt tutkimus paljasti, että vuosikymmenten varrella kymmeniätuhansia lapsia oli käytetty seksuaalisesti hyvästi australialaisissa laitoksissa, kuten kouluissa, kirkoissa ja urheilujärjestöissä.

- Tämän tekivät australialaiset australialaisille, viholliset keskuudessamme, Morrison sanoi maanantaina ääni väristen puhuessaan parlamentille Canberrassa.

Morrison sanoi, että Australia on kansakuntana epäonnistunut suojelemaan hyväksikäytön uhreja ja pysäyttämään "pahoja ja synkkiä rikoksia".

- Se tulee aina olemaan meidän häpeämme.

Elokuussa Australian pääministeriksi noussut Morrison totesi puheessaan, että rikoksia tapahtui päivästä, viikosta, kuukaudesta, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kouluissa, kirkoissa, nuorisoryhmissä, partiolaisryhmissä, orpokodeissa, urheiluseuroissa ja kodeissa. Hän julisti Australian uudeksi linjaksi "me uskomme teitä".

- Tänään me pyydämme anteeksi lapsilta, jotka me petimme. Anteeksi. Pyydämme anteeksi vanhemmilta, joiden luottamuksen petimme ja joilla on ollut vaikeuksia saada elämäänsä kasaan. Pyydämme anteeksi hyväksikäytön paljastajilta, joita emme kuunnelleet, Morrison sanoi.

Morrisonin tunteikkaan puheen jälkeen parlamentissa pidettiin minuutin hiljainen hetki. Parlamentissa oli kuuntelemassa puhetta satoja seksuaalisen hyväksikäytön uhreja tai heidän läheisiään.

Jotkin instituutiot ovat jo aiemmin esittäneet omat anteeksipyyntönsä. Näin ovat tehneet muun muassa Australian katoliset johtajat. Viisivuotinen tutkimus paljasti, että vuosien 1950 ja 2010 välillä seitsemää prosenttia Australian katolisista papeista syytettiin hyväksikäytöstä. Syytteet eivät kuitenkaan vuosikymmenten varrella johtaneet tutkimuksiin.

Paljastusten seurauksena moni johtava australialainen pappi on joutunut vastuuseen teoistaan.