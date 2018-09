Australian neulapelko on saanut jäljittelijät liikkeelle

Uudessa Etelä-Walesissa pidätettiin nuori poika, joka oli asettamassa neuloja mansikoihin.

Australiassa on pidätetty nuori poika kun hänen nähtiin yrittävän piilottaa neuloja mansikoiden sisään Uudessa Etelä-Walesissa, kertoi poliisi ABC-Newsille.

Poikaa, jonka nimeä ei hänen nuoruutensa vuoksi paljastettu, ei kuitenkaan epäillä Australiaa viime päivinä ravistelleen neulapelon alullepanijaksi.

– Olemme nähneet tässä osavaltiossa kopioijien ja pilailijoiden temppuja, sanoi vt. apulaiskomissaari Stuart Smith osavaltion poliisista tiedotustilaisuudessa.

Poika on ensimmäinen henkilö, joka on pidätetty sen jälkeen kun ihmiset ovat kertoneet löytäneensä mansikoihin piilotettuja neuloja Queenslandissa, Uudessa Etelä-Walesissa, Tasmaniassa ja Etelä-Australiassa viime viikolla. Tapauksia on ilmoitettu ainakin sata kappaletta.

Tähän mennessä neuloja kerrotaan löytyneen hedelmistä kaikissa Australian osavaltioissa.

Esimerkiksi Uuden Etelä-Walesin poliisi kertoi saaneensa yli 20 ilmoitusta neuloista mansikoissa.

Neuloja myös omenissa ja banaaneissa

Neuloja on piilotettu myös omenoihin ja banaaneihin. Poliisin mukaan nämä Sydneyssä löydetyt tapaukset olivat "erillisiä".

Tahallaan neulan ruokaan piilottanut ihminen voi saada Australiassa jopa 10 vuoden vankilatuomion.

Smith ilmoitti 100 000 Australian dollarin (62 000 e) palkkioista sille, jonka vihjeen perusteella saadaan pidätetyksi ruokaa neuloilla pilannut henkilö.

Hänen mukaansa eroa ei ole sillä, onko teko pilailumielessä tai vakavissaan tehty.

Ensimmäinen tapaus oli Queenslandissa. Poliisi tutkii siellä, onko teon takana yksi ihminen vai useita itsenäisesti toimivia henkilöitä.

Vakavimmassa tapauksessa mies joutui viime viikolla sairaalaan syötyään neulan sisältämän mansikan.

– Kyseessä ei ole vitsi, se ei ole hauskaa, vaarannat kovaa työtä tekevien australialaisten elämän ja pelottelet lapsia. Olet pelkuri... ja saamme sinut vielä kiinni, sanoi pääministeri Scott Morrison keskiviikkona uutiskanava CNN:n mukaan.

Neulapelon vuoksi useita mansikkamerkkejä on vedetty pois markkinoilta ja Uuden-Seelannin suurimmat hedelmämyyjät ovat vetäneet myynnistä pois australialaiset mansikat.

Terveysviranomaiset ovat kehottaneet australialaisia halkaisemaan mansikat ennen niiden syömistä.

Mansikan hinta romahtanut

Mansikan hinta on romahtanut, niiden myyntihinta ei vastaa enää niiden tuotantokustannuksia. Queenslandin osavaltio ilmoitti tämän vuoksi miljoonan dollarin (620 000 e) apupaketista maanviljelijöille.

Australiassa myydään vuosittain mansikoita 130 miljoonan dollarin (80,7 milj.e) edestä.

Australialainen Woolworths-ketju on vetänyt väliaikaisesti ompeluneulat pois myynnistä neulapelon vuoksi. Woolsworth ei myy neuloja myöskään verkossa. Sen kilpailija Coles jatkaa kuitenkin neulojen myymistä.