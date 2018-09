Australian mansikkakriisi laajeni: myös mangosta löytyi neula

Australiaa ravisuttava mansikkakriisi on laajentunut, kertoo uutiskanava CNN. Poliisin mukaan myös kaupasta ostetusta mangosta on löytynyt neula.

Vähittäiskauppaketju Woolworths on vetänyt väliaikaisesti ompeluneulat pois myynnistä sen jälkeen kun neuloja on löytynyt kaupoissa myytävistä mansikoista. Toistaiseksi ainakin sata tapausta on tullut ilmi.

Neuloja löytyi mansikoista ensin Queenslandissa, mutta sen jälkeen tapauksia on ilmennyt maan kaikissa osavaltioissa. CNN:n mukaan neuloja on löytynyt myös yhdestä banaanista ja yhdestä omenasta.

Australian pääministeri Scott Morrison on verrannut mansikkasabotaasia terrorismiin. Maan hallitus on ilmoittanut, että enimmäisrangaistus tällaisesta teosta korotetaan 15 vuodeksi vankeutta.

Poliisi on kehottanut ihmisiä poistamaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia mansikoista, joiden sisältä on löytynyt neuloja.

- Tämä ei ole millään tavalla huvittavaa, sanoi poliisikomissaari Andrew Colvin australialaisen 9 News-kanavan mukaan.

Yhdessä tapauksessa lapsi on ilmoittautunut poliisille ja myöntänyt tehneensä "kepposen".

Linkki juttuun

Linkki juttuun