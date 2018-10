Australialaiset osoittivat mieltä Naurun saarelle suljettujen turvapaikanhakijoiden puolesta

Australiassa julkinen paine turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi pois Naurun saarelta kasvaa. Maan hallitus on systemaattisesti käännyttänyt kaikki Australiaan pyrkivät siirtolaisveneet ja ohjannut maahanpyrkijät etäiselle Naurun saarelle sijoitettuun pidätyskeskukseen.

Tuhannet australialaiset osoittivat lauantaina mieltään Sydneyssä ja Melbournessa Naurulle sijoitettua pidätyskeskusta vastaan.

Sydneyssä ilmestyvän Sunday Telegraphin kyselyn mukaan liki 80 prosenttia vastanneista haluaa, että turvapaikanhakijalapset ja heidän perheensä ohjataan pois saarelta.

Australian hallitus on kieltäytynyt vastaanottamasta turvapaikanhakijoita, koska sen mukaan päätös vain houkuttelisi lisää siirtolaisveneitä liikkeelle.

Australian tiukka turvapaikkalinja on saanut myös kansainvälistä arvostelua, sillä Naurun pidätyskeskuksesta on raportoitu toistuvia ihmisoikeusloukkauksia. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR varoitti pari viikkoa sitten, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten terveydentila saarella on "romahtamassa".

Pääministeri Scott Morrison on antanut aiemmin ymmärtää, että osa pakolaisaseman saaneista voitaisiin siirtää Uuteen-Seelantiin, mutta Australiaan heillä ei edelleen olisi pääsyä. Morrison vetoaa siihen, että tiukka linja estää siirtolaisia lähtemästä vaaralliselle merimatkalle.

- Haluan päästää heidät pois, mutta tavalla, joka ei johda siihen, että Naurulla on kohta vain enemmän lapsia. Jos yksi vene kaatuu tai yksi lapsi kelluu vedessä kasvoillaan, miltä Australiasta silloin tuntuisi, Morrison sanoi paikallisen televisiokanavan haastattelussa perjantaina.

Uusi-Seelanti luvannut auttaa

Uusi-Seelanti on luvannut ottaa vastaan Naurulta 150 ihmistä. Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan naisten ja lasten tulisi olla etusijalla, jos Australian hallitus hyväksyy siirron.

Naurun saarella on Australian sisäministerin mukaan tällä hetkellä reilut 600 turvapaikanhakijaa ja pakolaista, joista yli 50 on lapsia.

Aiemmin turvapaikanhakijoita on siirretty myös Papua-Uuteen-Guineaan kuuluvalle Manusin saarelle, mutta sinne sijoitettu pidätyskeskus jouduttiin sulkemaan viime vuonna, koska Papua-Uuden-Guinean oikeusistuin piti sitä laittomana.

Pakolaisjärjestöjen mukaan Manusin saarella on edelleen noin 600 miestä, joiden kohtalo on epäselvä.

Manusilta ja Naurulta on siirretty pakolaisia myös Yhdysvaltoihin maan entisen presidentin Barack Obaman kaudella tehdyn sopimuksen pohjalta.