Australiakin saattaa siirtää Israelin-suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin

Australian pääministeri Scott Morrison sanoi tiistaina, että Australia saattaa tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää suurlähetystönsä sinne Tel Avivista. Australiassa järjestetään pian täytevaali, ja hallituksen ote vallasta saattaa heikentyä vaalin seurauksena.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime joulukuussa siirtävänsä maan suurlähetystön Jerusalemiin. Australian mahdollisesti tekemä samanlainen päätös voisi raivostuttaa maan aasialaiset islaminuskoiset naapurit.

Maailman suurin islamilainen valtio on Indonesia, jonka kanssa Australian pitäisi allekirjoittaa kauppasopimus tänä vuonna.

Indonesian kauppaministeri Enggartiasto Lukita kiisti australialaisen median raportit, joiden mukaan Jakarta olisi mahdollisesti viivyttämässä sopimusta Canberran Israel-aikomuksen takia.

Morrison ilmoitti mahdollisuudesta tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi neljä päivä ennen kun Sydneyssä järjestetään täytevaali, joka saattaa horjuttaa hänen keskustaoikeistolaisen hallituksensa valtaa.

Täytevaalissa paljon juutalaisia äänestäjiä

Täytevaali Sydneyssä koskee paikkaa, joka kuului ennen entiselle pääministerillä Malcom Turnbullille, jonka syrjäyttivät vallasta Morrisonin liberaalipuolueen jäsenet elokuussa.

Sydneyn Wentworthin alueen asukkaista 12,5 prosenttia on juutalaisia, mikä on selvästi suurempi osuus kuin muualla maassa. Paikkaa tavoittelee liberaalien Dave Sharma, joka on Australian entinen Israelin-suurlähettiläs.

Mikäli hallituskoalitio häviää vaalin, Morrisonin pitää neuvotella riippumattomien kansanedustajien kanssa hallitsemisesta vähemmistöhallituksena.

Sanomalehti Sydney Morning Herald kuvasi Morrisonin mielenmuutosta "periaatteettomaksi ja pelkurimaiseksi". Parlamentissa hän joutui vaikeiden kysymysten eteen.

– Mitään päätöstä pääkaupungin tunnustamisesta tai suurlähetystön siirtämisestä ei ole tehty, mutta samaan aikaan me yksinkertaisesti olemme avoin sille ehdotukselle, Morrison sanoi.

Jerusalemin asema on yksi vaikeimmista kysymyksistä, joka estää rauhansopimuksen solmimisen Israelin ja palestiinalaisten välillä. Israel pitää koko kaupunkia pääkaupunkinaan. Israel valtasi palestiinalaisten asuttaman kaupungin itäosan vuonna 1967 käydyssä kuuden päivän sodassa.

Israel toivotti Australian mahdollisen politiikan tervetulleeksi, mutta palestiinalaiset se raivostutti.