Australia ja Singapore pitävät 737 MAX -konetyypin toistaiseksi maassa – USA:n lentoviranomainen vakuutti sen olevan turvallinen lentää

Vähän pakkohan ne on pitää maassa, vaikka olisivat kuinka turvallisia, jos eivät matkustajat suostu tulemaan kyytiin. Peräkkäisillä onnettomuuksilla on aina psykologinen vaikutus, vaikka tilastollisesti turvallisuus olisi edelleen korkealla tasolla. Luultavasti pari viikkoa menee ja sitten koneen käyttö jatkuu normaalisti. Boeing on jo ilmoittanut tekevänsä konetyypille "ohjelmistopäivityksen", mutta eiköhän sekin liene lähinnä psykologisten syiden sanelema pakko; ihmiset uskovat helpommin, että kaikki on kunnossa, kun asialle on "tehty" jotain, oli siihen sitten tarvetts tai ei.