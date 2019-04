Astronautti, kenraalit ja härkätaistelijat pyrkivät Espanjan parlamenttiin

Espanjassa povataan vaalivoittoa sosialistiselle työväenpuolueelle. Äärioikeistolainen Vox yrittää saada ensimmäisiä paikkojaan.

1. Eläkekenraalit

Äärioikeistolainen Vox-puolue yrittää saada ensimmäisiä paikkojaan Espanjan parlamenttiin. Mielipidekyselyjen mukaan puolue olisi saamassa kymmenen prosenttia äänistä.

Politicon mukaan Vox on saanut listoilleen muun muassa neljä eläkkeelle jäänyttä kenraalia. Kaksi heistä puolusti äärioikeistolaisen diktaattori Francisco Francon perintöä, kun hallitus muutti hänen hautapaikkaansa.

Voxin puheenjohtaja Santiago Abascal kampanjoi kovaa linjaa suhtautumisessa muun muassa katalaaniseparatisteihin ja maahanmuuttoon.

Abascal on puhunut Espanjan "valloittamisesta takaisin". Sen tulkitaan viittaavan maurien vallan päättymiseen vuonna 1492, jolloin muslimit ja juutalaiset karkotettiin Espanjasta. Asiasta kirjoittavat muun muassa The Guardian and The New York Times.

2. Härkätaistelijat

Konservatiivinen kansanpuolue (PP) on keskittynyt kiillottamaan kilpeään sen jälkeen, kun puolueen kipparoima, pääministeri Mariano Rajoyn hallitus kaatui viime vuonna.

Valtapuolue joutui vakavien korruptiosyytösten kohteeksi, ja Rajoysta tuli vuonna 2017 ensimmäinen virassa oleva pääministeri, joka joutui todistamaan rikosoikeudenkäynnissä.

Kansanpuolue on ottanut ehdokaslistoilleen kaksi härkätaistelijaa ja härkätaistelussa kuolleen lesken.

Politicon mukaan kukaan heistä ei todennäköisesti pääse parlamenttiin, mutta kansanpuolue yrittää pitää maaseudun ääniä itsellään.

Myös uudella tulokkaalla Voxilla on härkätaistelija joukoissaan, ja puolue on muutenkin tehnyt vaalikampanjaa muun muassa härkätaistelun ja metsästyksen puolustamisella.

3. Murhatun isä

Ainakin yhdelle ensikertalaiselle povataan paikkaa parlamenttiin. Hän on kansanpuolueen ehdokas Juan José Cortés, jonka viisivuotias tytär murhattiin vuonna 2008.

Murhan teki tuomittu pedofiili, joka oli kuitenkin välttänyt aiemmin vankeuden oikeudessa tapahtuneen virheen vuoksi, kirjoittaa El Pais.

Cortés alkoi heti murhan jälkeen kampanjoida ankarampia rangaistuksia pedofiileille.

Espanjassa elinkautinen langetetaan vain poikkeuksellisen vakavista rikoksista.

Cortés on toiminut jo vuosikymmeniä evankelisena pastorina, joka vuonna 2011 perusti oman kirkon. Hän tunnusti aiemmin sosialistien värejä.

4. Astronautti

Sosialistisen työväenpuolueen kärkiehdokkaisiin kuuluu työnsä päättävän hallituksen tiedeministeri Pedro Duque.

Hän on entinen astronautti, joka kävi kansainvälisessä avaruusasemalla vuonna 2003.

Duque alkoi työskennellä Euroopan avaruusjärjestössä ESA:ssa jo 1980-luvulla.

Viime syksynä, kun Duque jo toimi ministerinä, häntä epäiltiin verojen väistelystä. Hänen ei kuitenkaan todettu toimineen laittomasti.

