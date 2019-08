Asiantuntija: tšetšeenimiehen murhan yksityiskohdat muistuttavat Venäjän aiempia operaatioita – "Toimeksiantajaa mahdotonta selvittää"

Venäjän tiedustelupalvelu on liitetty jälleen yhteen ulkomailla tehtyyn henkirikoksen. Myös Skripalien myrkytysyrityksestä epäillyiltä löytyi väärennetyt passit.

Berliinissä viikko sitten tapahtuneen tšetšeenimiehen murhan toimeksiantajaa voi olla lähes mahdotonta selvittää. Tästä syystä on mahdotonta sanoa, liittyykö Venäjän turvallispalvelu murhaan.

Näin arvioi Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen.

– Jos Venäjä liittyisikin tapahtumaan, missään tapauksessa se ei myöntäisi osallisuuttaan, Himanen sanoi Lännen Medialle lauantai-iltana.

– Pahaa pelkään, että on mahdotonta selvittää, mikä taho murhan taustalla on. Jäljet eivät pääty mihinkään.

Saksassa turvapaikanhakijana ollut Zelimhan Hangošvili ammuttiin viikko sitten perjantaina berliiniläisessä puistossa. Hän oli tiettävästi taistellut Tšetšenian sodassa Venäjää vastaan ja lisäksi avustanut Georgian ja Ukrainan viranomaisia.

Poliisi otti ampumisesta epäiltynä kiinni 49-vuotiaan venäläisen Vadim Sokolovin.

Saksalaisen Der Spiegelin sekä ja vapaiden journalistien Bellingcat-ryhmittymän The Insider-lehden selvityksen mukaan Sokolovin passinumero on kytköksissä Venäjän sisäministeriön kautta maan GRU-sotilastiedustelupalveluun.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa murhaan.

Muistuttaa Skripalin myrkytystä

Venäjä-asiantuntija Hannu Himasen mukaan tšetšeenimiehen murhan tietyt yksityiskohdat muistuttavat Venäjän turvallisuusorganisaatioiden aiempia operaatioita.

– Näissäkin on käytetty väärennettyjä passeja. Päällimmäisenä mieleeni tulee Skripalien myrkytysyritys. Tekijöinä pidetään kahta "turistia", jotka paljastuivat Venäjän agenteiksi, Himanen kuvailee.

Murhayritys tapahtui Ison-Britannian Salisburyssä keväällä 2018. Tuolloin entinen venäläisvakooja Sergei Skripal ja tämän tytär Julia yritettiin myrkyttää kuoliaiksi Venäjän kehittämällä novitsok-hermomyrkyllä.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa myös Skripalien murhayrityksiin.

Himasen mukaan Venäläisten turvallisuusorganisaatioiden palkkalistoilla olevat henkilöt voivat asua vuosikymmeniä ulkomailla eläen aivan normaalilta vaikuttavaa tavallisen ihmisen elämää. Usein tällaisilla henkilöillä on useita henkilöllisyyksiä ja passeja.

– Berliinin ampumisesta kiinniotettu voi olla joko turvallisuuspalvelun palkkalistoilla tai ei. Siitä tuskin saamme koskaan varmaa tietoa. Hän voi olla myös jonkin rikollisorganisaation jäsen.

– Olennaista ei kuitenkaan ole se, kuka murhaaja on, vaan kenen toimeksiannosta hän tappoi, Himanen sanoo.

Himasen mukaan monien valtioiden turvallisuuspalvelut käyttävät kaikkein likaisimpien operaatioiden tekijöinä kolmansia tahoja.

– Kuvio taustalla voi olla hyvin monimutkainen. Tästä syystä on lähes mahdotonta saada selville, liittyikö Venäjä tapaukseen vai ei.

Motiivi mysteeri

Murhan motiivi on mysteeri niin kauan, kuin sen toimeksiantajaa ei tiedetä.

– Yleisesti Venäjän toimintamalli ikävissä tapauksissa on absoluuttinen kiistettävyys: ei jätetä mitään jälkiä, jotka voisivat johtaa todellisen toimeksianatajan jäljille, Himanen selvittää.

– On mahdollista, että turvallisuuspalvelut ja jopa yksittäiset henkilöt toteuttavat tällaisia operaatioita ilman Venäjän ylimmän valtiojohdon siunausta.

Himanen pitää Bellingcat-ryhmittymän selvitystä tšetšeenimiehen murhaajan passista erittäin luotettavana. Himasen mukaan Bellingcat-ryhmällä on hyvä maine, ja sen toiminta täyttää korkeat laatuvaatimukset. Ryhmällä ei ole Venäjä-vastaista agendaa toiminnassaan

Bellingcat-ryhmä selvitti muun muassa Ukrainassa vuonna 2014 pudotetun matkustajakoneen alas ampumisen taustoja kuten ohjuksen reitin ja tapahtumaan liittyvää puhelin- ja radioliikennettä.

– Ryhmän selvittämät tiedot on vahvistettu Hollannissa alkuvuodesta valmistuneessa kansainvälisessä rikosoikeudellisessa tutkinnassa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tarkkaa työtä he tekevät, Himanen sanoo.