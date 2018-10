Puihdistuksia mutta minäpä luulen että DDR:ssä ei kyselty kuka haluaa ja kuka ei. Se toimintaympäristö oli vähän samanlainen kuin suomalainen poliittinen hegemonia että jos meinaat porukoissa olla ja saada päätäntävaltaa vähääkään niin laulut on tietyt! On jonkin verran järjetöntä syyttää Stasin vakoojiksi ihmisiä joilla ei ehkä ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua ja tehdä niinkuin sanotaan. Urheilijat varsinkin on helppoja tapauksia - ensin on mahdolllisuudet menestyä auenneet ja tahtoa olisi mutta sitten tulee urheilun politiikka ja pomot eteen jotka sanoo että "jos toimit näin, meillä on mahdollisuuksia, jos et, ei meillä ole mahdollisuutta tukea sinua ja sinun uraasi". Tätä ei edes tarvitse koskaan suoraan sanoakaan, tyhmempikin hoksaa pienestä!