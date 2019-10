Antti Rinteen ja brexit-neuvottelija Michel Barnierin puhelinkeskustelu siirtyi maanantaille – Silloin on myös komission ja Britannian edustajien seuraava tapaaminen

Antti Rinteen ja brexit-neuvottelija Michel Barnierin puhelinkeskustelu ei toteutunut sunnuntaina. Uusi yritys on maanantaina.

Suomen pääministerin Antti Rinteen ja EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnierin puhelinneuvottelu siirtyy. Rinteen ja Barnierin piti alun perin keskustella Britannian eron tilanteesta viikonlopun aikana, mutta keskustelu on siirtynyt maanantaille. EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto kertoo Lännen Medialle tekstiviestitse, että silloin on myös seuraava tapaaminen komission ja Britannian edustajien kesken. Rinteen ja Barnierin keskustelun siirtymisessä on kyse aikataulujen yhteensovittamisesta.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti Rinteen ja Barnierin keskustelusta lauantaina samassa yhteydessä, kun se kertoi Britannian pääministerin Boris Johnsonin ja Antti Rinteen keskustelleen puhelimessa Britannian tilanteesta. Aloite keskusteluun tuli Johnsonilta.

– Kerroin Suomen kantana, että on tärkeää, että Iso-Britannia on nyt esittänyt kirjallisia ehdotuksia vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi aiemmin neuvotellun erosopimuksen tilalle. Totesin, että ehdotetut ratkaisut eivät varmista pitkänperjantain sopimuksen kunnioittamista, EU:n yhtenäisyyttä ja sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotukset arvioidaan EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnierin ja hänen tiiminsä toimesta myös oikeudellisesta näkökulmasta. Barnierilla on EU27:n täysi tuki työssään, Rinne totesi tiedotteen mukaan.

Pitkänperjantain sopimus allekirjoitettiin vuonna 1998. Sopimus toi rauhan Pohjois-Irlantiin vuosikausia jatkuneen väkivallan jälkeen.

Suomi on brexit-solmun avaamisessa avainasemassa, koska se toimii EU:n puheenjohtajamaana vuoden loppuun.

– Sanoin Johnsonille, että on tärkeää löytää ratkaisu viikon sisällä, jotta asia voidaan asianmukaisesti käsitellä lokakuun Eurooppa-neuvostossa. Johnson totesi olevansa aikataulusta samaa mieltä, Rinne jatkoi.

Johnsonin tuorein esitys ei kelpaa EU:lle

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun lopussa, jos lykkäystä ei tule.

Johnsonilta tuli keskiviikkona uusi ehdotus sopimuksettoman eron välttämiseksi. Britannialle kuuluva Pohjois-Irlanti pysyisi ehdotuksen mukaan osana EU:n sisämarkkinoita, mutta lähtisi tulliliitosta. Ehdotusta on pidetty sisällöltään epäselvänä.

Komission väistyvä puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on todennut, ettei ehdotus täytä EU:n vaatimuksia. Myös parlamentaarikot ovat tyrmänneet ehdotuksen, koska se ei anna selkeää vastausta esimerkiksi siihen, miten raja- ja tullimuodollisuudet Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä järjestettäisiin.