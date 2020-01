Analyysi: Yhteisen vihollisen kukistuminen nosti vanhat jännitteet pintaan – Isis myhäilee ja kerää voimiaan Yhdysvaltojen ja Iranin iskiessä yhteen

Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet osoittavat todeksi sanonnan, että mikään ei yhdistä vihollisia tehokkaammin kuin yhteinen vihollinen. Terroristijärjestö Isisin kukistuminen on pyyhkäissyt pois hataran välirauhan maiden väliltä. Isis saa nyt aikaa koota rivejään sillä aikaa, kun Yhdysvallat ja Iran ovat toistensa kurkuissa, pohtii Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.

Jääkausi pitkän linjan vihollisten Yhdysvaltojen ja Iranin välillä syveni entisestään Yhdysvaltojen surmattua vaikutusvaltaisen iranilaiskomentajan Qassem Suleimanin perjantain vastaisena yönä Irakissa ohjusiskulla. Jännitteet olivat kääntyneet nousuun näennäisen suvantovaiheen jälkeen jo aiemmin eikä liennytystä ole näköpiirissä. Vaarana on tilanteen eskaloituminen, sillä Iranilla ei ole ollut tapana jättää reagoimatta.

Yhdysvaltojen surmaama kenraali Qassem Suleimani kuvattuna keväällä 2015 uskonnollisessa seremoniassa Teheranissa.

Ennen suhteiden uutta kärjistymistä maat olivat löytäneet toisensa hetkeksi yhteisen vihollisen ansiosta. Molempien maiden intresseissä oli kukistaa jihadistinen terroristiliike Isis, joka luokitteli kohteekseen paitsi länsimaat myös islaminuskoisten valtioiden shiia-hallitukset.

Lähi-idän alati räjähdysalttiissa ympäristössä yhteisen vihollisen löytyminen toi jonkinlainen hataran välirauhan Yhdysvaltojen ja Iranin välille, vaikka kulisseissa on kuohunut koko ajan. Kun länsimaiden huomio on mennyt Isisin jahtaamiseen, Iran on voinut rauhassa vahvistaa vaikutusvaltaansa lähialueilla, kuten Irakissa ja Jemenissä.

Yhdysvaltain presidenttiDonald Trump oli vähällä iskeä Iraniin sotilaallisesti kesäkuussa sen jälkeen, kun Iran oli ampunut alas Yhdysvaltojen tiedustelulennokin. Iranin mukaan kone oli ollut Iranin ilmatilassa. Trump kertoi peruneensa iskut lopulta vain kymmenen minuuttia ennen operaation alkamista, koska hyökkäys olisi ollut ylimitoitettu.

Tuoreessa muistissa ovat myös Iranin operaatiot ulkomaisia tankkereita vastaan Hormuzinsalmessa sekä Saudi-Arabiassa öljynjalostamoja vastaan tehdyt iskut, joissa Iranin on epäilty ohjailleen Jemenin huthi-kapinallisia. Saudi-Arabian johtama liittouma on käynyt sotaa Jemenissä vuodesta 2015. Iran puolestaan tukee shiialaista islamin tulkintaa edustavia hutheja. Saudien liittolainen Yhdysvallat reagoi lähettämällä lisää joukkoja Saudi-Arabiaan.

Presidentti Trump on vetänyt maan Iran-politiikassa tiukempaa linjaa kuin edeltäjänsä Barack Obama. Keväällä 2018 Trump kertoi maansa vetäytyvän Iranin ydinsopimuksesta.

Tuleva viikonloppu näyttää lähiaikojen askelmerkit maiden suhteissa. Vaikeuksissa rämpivälle Isisille Yhdysvaltojen ja Iranin kriisin kärjistyminen on valitettavan tervetullut uutinen. Kun mahtimaiden huomio on muualla, johtajansa Abu Bakr al-Baghdadin surmasta toipuva terroristijärjestö saa aikaa koota rivejään.

jussi.orell@lannenmedia.fi