Analyysi: Viktor Orbánin häätäminen EPP-ryhmästä vahvistaisi EU:n laitaoikeistoa – Alexander Stubbin voittaneella Manfred Weberillä paljon mietittävää

EU-parlamentin EPP-ryhmä kokoontuu pohtimaan, mitä tehdä Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolueelle. EPP:n konservatiivinen puheenjohtaja Manfred Weber on poliitikoille tutussa tilanteessa, jossa hän kumartamalla toisille tulee samalla pyllistäneeksi toiseen suuntaan.

Pysyykö Unkarin pääministerin Viktor Orbánin kansallismielinen Fidesz-puolue Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsenenä vai potkaistaanko häiriköksi koettu puolue ryhmästä pois? Tähän odotetaan lisäselvyyttä ensi keskiviikkona, kun EPP kokoontuu käsittelemään EU:n arvoja polkeneen Fidezsin asemaa.

Fideszin erottamista ovat vaatineet useat EPP:n jäsenpuolueet mukaan lukien kokoomus puheenjohtajansa Petteri Orpon johdolla. Mahdollisena on pidetty sitäkin, että Fidesz nostaa kytkintä itse. Tähän suuntaan Orbán vihjaili taannoin Guardianin haastattelussa. Unkarilaismediassa Fideszin lähtöä on ounasteltu pitkään.

Toisaalta Orbán on pyytänyt anteeksi lausuntoaan, jonka mukaan Fideszin erottamista vaativat poliitikot ovat "hyödyllisiä idiootteja".

Fideszin ja muun ryhmän välit ovat olleet ongelmalliset kauan. Tilanne kärjistyi entisestään, kun Orbánin hallitus käynnisti Brysselin vastaisen kampanjansa katumainoksineen, joissa kritisoitiin Euroopan komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Mainosten poistamista vaati muiden mukana EPP-ryhmän saksalainen puheenjohtaja Manfred Weber.

Weberille kysymys Fideszin asemasta on hankala. Weber edustaa EPP:n konservatiivista laitaa. Konservatiivien merkitys nähtiin marraskuussa Helsingissä Weberin voittaessa liberaalin Alexander Stubbin selvin numeroin kisassa ryhmän kärkiehdokkaasta komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Orbán ei ole konservatiiveille ihan yhtä suuri peikko kuin liberaalin laidan edustajille.

Weberin on arvioitava myös, uhkaisiko Fideszin erottaminen kutistaa EPP-ryhmää vaalien jälkeen niin merkittävästi, että hänen asemansa komission tulevana puheenjohtajana vaarantuisi. EPP:n on arvioitu olevan suurin ryhmä myös tulevien vaalien jälkeen, mutta olisiko tulos enää niin selvä, että se toisi Weberille itsestään selvän mandaatin Junckerin seuraajaksi varsinkin, kun kärkiehdokasmenettelyä on muutenkin kyseenalaistettu.

Toisaalta, jos Weber ei näytä Orbánille ovea, muiden ryhmien tuki hänen valitsemisekseen komission johtoon saattaa vähentyä. Voiko komissiota johtaa puheenjohtaja, joka ei saa kuriin Euroopan unionin linjauksista piittaamatonta pääministeriä, joka jo aiemmin on ottanut hampaisiinsa niin ikään EPP-läisen Junckerin?

Itäisen Keski-Euroopan politiikkaan perehtynyt yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta on tulkinnut EPP:n lähteneen tähän asti siitä, että se pystyy suitsimaan Orbánia ryhmän sisällä. Tässä se ei ole kuitenkaan onnistunut.

Nyyssösen mukaan on mahdollista, että Orbán radikalisoituu entisestään, jos Fidesz erotetaan. Orbán saisi tapauksesta myös oivan sisäpoliittisen aseen (LM 4.3.).

EPP:n on otettava huomioon myös se, että Fideszin erottaminen voisi merkitä EU-parlamentin oikean laidan vahvistumista. Näin kävisi, jos Fidesz löytäisi uuden viiteryhmänsä muista, EPP:tä konservatiivisemmista ryhmistä. Brittien EU-ero tosin voisi toteutuessaan heikentää ECR:n ja EFDD:n painoarvoa.

Vaikka EPP säilyisi suurimpana ryhmänä, kykenisi laitaoikeisto Fideszilla maustettuna hämmentämään kuvioita varsinkin ensimmäisinä kuukausina, jolloin valitaan henkilöt tärkeimmille paikoille EU-koneistossa. Nimityskierroksesta on ennakoitu vaikeaa muutenkin.

Keskiviikon kokouksessa voi siis olla pelissä enemmän kuin pelkkä Fideszin ja sen emoryhmän keskinäinen suhde.

