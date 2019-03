Analyysi: Venäjällä presidentin merkittävyys kansan silmissä on tippunut lähelle Krimin valtausta edeltäneitä lukemia

Kyllä Suomen media innokkaasti on puuttumassa toisen maan sisäisiin asioihin ja mestaroi muka kansan demokraattisia päätöksiä mieleisekseeen. Kyllä fakta on että Putin on kansan rakastama johtaja ja ainoa jolla on mahdollista palauttaa Venäjälle se asema joka sille suurvaltana kuuluu. Suomen on syytä ottaa oppia menneistä vuosikymmenistä ja kääntää suuntaa kiltisti pois länsimielisestä suuren rahan diktatuurista. Vaaleissa on mahdollista äänestää niitä aidosti kansallismielisiä ehdokkaita jotka tietävät kuinka hyvät ystävyyssuhteet hoidetaan.