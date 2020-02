Analyysi: Venäjä voi onnistua hajottamaan vapaan internetin ronkkimalla sitä – tekoäly laittaa netinkäyttäjät lujille

Painostuskeinoina ovat käytössä rajoitukset, rangaistukset ja raha. Kyberturvallisuus on maan johdon näkökulmasta osa yleistä informaation hallintaa.

Vapaa internet on suurin uhka Vladimir Putinin vallassa pysymiselle, joten Venäjä yrittää rimpuilla siitä irti. Samaa tekevät muutkin epädemokratian aallon päällä ratsastavat maat.

Kiina ei päästänyt kansainvälistä nettiä ollenkaan maahan päinvastoin kuin Venäjä, jossa oli netin tuloaikana meneillään 1990-luvun demokratiakokeilu.

Kiina loi ympärilleen väkivahvan palomuurin, mutta nyt myöhemmin Venäjällä ei ole enää toivoakaan tehdä samaa. Lampun henkeä ei saada takaisin pulloon.

Ennen kaikki katsoivat valtion television uutisia, mutta nyt venäläiset ovat siirtyneet hankkimaan tietojaan yhä enemmän internetistä. Karkeasti jako on se, että nuoret seuraavat internetiä, vanhat katsovat edelleen televisiota, jonka uutisia valtio kontrolloi.

Putin ei ole jäänyt toimettomaksi, vaan taistelee netin vapautta vastaan monella rintamalla. Hän saattaa hyvinkin onnistua netin nujertamisessa, mutta se ei tapahdu napista painamalla.

Venäjä testasi netistä irrottautumista

Tekoäly muuttaa kaiken, koska sen avulla voidaan analysoida sekunneissa kymmeniä miljoonia viestejä ja poimia niistä hallituksen vastaiset. Silloin Venäjän nettikäyttäjät joutuvat lujille.

Putin ei voi lopettaa nettiä kokonaan, koska se on elinehto esimerkiksi liike-elämälle, mutta hän ei halua nettin kriittisiä kirjoituksia politiikoista, ihmisarvosta eikä keskustelua politiikan ja yhteiskunnan tilasta. Korruptio, ihmisoikeusloukkaukset ja valtion varojen varastaminen ovat myös kiellettyjä aiheita, jos ne liitetään valtaeliittiin.

Venäjän tiedotusministeriö kertoi joulun tienoilla, että maa harjoitteli netistä irrottautumista. Netti toimi kokeen aikana vain Venäjän sisällä ja yhteydet ulos olivat poikki. Syyksi ilmoitettiin kyberhyökkäyksiin varautuminen. Harjoitus onnistui ministeriön mukaan niin hyvin, että tavalliset netin käyttäjät eivät huomanneet kansainvälisten yhteyksien puuttumista.

Kansainvälisissä piireissä Venäjän koetta seurattiin tarkasti, koska se toimi esimerkkinä muille autoritäärisille valtioille siitä, miten internetiä voidaan hallita yhä voimallisemmin valtionjohdon intressien mukaisesti.

Valtio ostanut suuria nettitoimijoita

Valtionjohto yrittää tukahduttaa kriittisen netin kolmella keinolla. Ne ovat raha, rangaistukset ja rajoitukset. Pehmein ja salakavalin keino on raha. Venäjän valtio on esimerkiksi ostanut suuria nettitoimijoita.

Toisekseen valtiojohto säätää sellaisia lakeja, joiden perusteella ihmisiä voidaan vangita. He esimerkiksi tukevat terrorismia, jos he tiedottavat tulevista mielenosoituksista.

Kolmas keino on yhteyksien katkaiseminen, mikä aiheuttaa suuria haittoja ulkopuolisille. Paras esimerkki on pikaviestisovellus Telegramin nujertamisyritys, joka aiheutti sen, että museot joutuivat keskeyttämään lipunmyyntinsä, Volvolta katkesivat yhteydet huoltotietoihin ja monet pienet yritykset joutuivat eristyksiin. Silloin kun tekoäly tulee, on oopperan lihavan naisen vuoro laulaa hautajaislaulu vapaalle netille.