Analyysi: Trump löysi syyllisen pörssikurssien alamäelle

USA:n keskuspankin korkopolitiikka sai presidentin takajaloilleen. Trumpin mielestä se vahvistaa dollaria ja syö näin eväitä vientiponnisteluilta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on todistellut talouden osaamistaan pörssikurssien jatkuvalla nousulla. Se on hänen mukaansa todiste Yhdysvaltain talouden vahvasta menosta.

Trumpin runnaama iso veroale on toden totta pannut Yhdysvaltain talouden pyöriin vauhtia. Kasvuvahti on viime ajat ollut eurooppalaisten katsottuna komeat neljä prosenttia vuodessa. Syyskuun työttömyysprosentti 3,7 on alhaisin lukema puoleen vuosisataan.

Tällä viikolla sijoittajat näyttävät pettäneen Donald Trumpin. Pari päivää pörssit tulivat kaikkialla maailmassa alaspäin vauhdilla, kunnes viikon lopuksi tuli korjausliike.

"Fed tuli hulluksi"

Trump etsi syyllisiä ja löysi sellaisen Yhdysvaltain keskuspankista, joka tunnetaan tuttavallisella nimellä Fed. Trumpin mielestä Fed on tullut hulluksi.

Trump vaihtoi vajaa vuosi sitten Fedin pääjohtajaa. Barack Obaman nimittämä Janet Yellen sai lähteä kolmen vuoden työrupeaman jälkeen. Tilalle tuli Jerome Powell.

Keskuspankin pääjohtajan työhuone ei ole Valkoisen talon sivukonttori, vaan Fedin pääjohtaja on lähtökohtaisesti itsenäinen toimija.

Jerome Powell on pitänyt perinnettä kunniassa. Fedin tavoitteena on pitää hinnat kurissa samalla kun tuotanto pyörii ja työllisyysaste on korkealla.

Fed on ryhtynyt vähä vähältä nostamaan korkoja hillitäkseen ylikuumentunutta taloutta. Fed on nostanut tänä vuonna ohjauskorkoaan jo kolme kertaa ja lisää korotuksia on luvassa tulevina kuukausina.

Ohjauskorko Yhdysvalloissa on nyt 2,25 prosenttia, kun Euroopassa eletään yhä nollakorkojen aikaa.

Dollari liian vahva

Fedin korkojen nosto ärsyttää Donald Trumpia kahdella tapaa.

Korkojen nousu lisää paitsi asuntovelallisten ja yritysten velkataakkaa, myös Yhdysvaltain valtion jo entuudestaan jättimäistä velkavuorta. Trump ei välittänyt republikaanipuolueen perinteisesti suu säkkiä myöten -asenteesta, vaan jatkanut juhlia veronalennuksilla ja lisävelalla.

Toisekseen koronnosto on vahvistanut dollaria, mikä vaikeuttaa amerikkalaisten firmojen vientiponnisteluja. Trumpin mielestä tilannetta on pahentanut se, että Kiina on pitänyt valuuttansa kurssin keinotekoisen alhaalla.

Sijoittajat seuraavat silmä kovana, mitä keskuspankit tekevät koroille. Fed on maailman keskuspankeista tärkein ja seuratuin.

Pörssiosakkeet myyntiin

Matalien korkojen aikana rahaa sijoitetaan pörssiosakkeisiin, koska sieltä on mahdollista saada hyviä tuottoja. Kun korot nousevat, pääomat siirtyvät pörssiosakkeista korkopapereihin.

Ensimmäisenä lähtevät myyntiin riskialttiit teknologiaosakkeet. New Yorkin pörssissä ovat viime päivinä halventuneet keskiarvoa enemmän sellaiset informaatioteknologian jättiläiset kuin Apple, Amazon, Google ja Microsoft.

Nyt ehkä ollaan ainakin Yhdysvalloissa sillä rajalla, että vaaka on kallistumassa korkopapereihin.

Pörssit ovat kivunneet ylöspäin vuosien ajan, oikeastaan kymmenen vuoden takaisesta finanssikriisistä saakka. Pieniä notkahduksia on ollut, esimerkiksi tämän vuoden helmikuussa, mutta suurta pörssiromahdusta ei ole koettu.

Sopulilauma liikkuu

Ollaanko nyt lähellä "mustaa perjantaita" tai "mustaa maanantaita"?

Pörssissä toimitaan sopulilauman tavoin. Huhukin voi laukaista myyntipaniikin. Niin sanotun reaalimaailman puolella aineksia pörssiromahdukselle ei ole kovin paljoa. Yrityksillä menee pääosin hyvin sekä vanhan että uuden mantereen puolella.

Mutta riskejäkin on eri puolilla.

Kiina velkaantuu nopeasti, ja Trumpin virittelemä kauppasota ei helpota tilannetta. Yhdysvaltain ja Kiinan keskinäinen kauppa on 17 prosenttia maailmankaupan kokonaisvolyymista.

Euroopan velkaantuneimpiin kuuluvan Italian hallitus aikoo mielistellä äänestäjiä uudistuksilla, jotka kasvattavat velkasäkkiä entisestään. Monet kehittyvät maat, Argentiina etunenässä, ovat konkurssin partaalla.