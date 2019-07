Analyysi: Suomen EU-puheenjohtajakautta ei huomaa kukaan, eivätkä eurooppalaiset lehdet revittele siitä juttuja – ja hyvä niin

Jep näin se on. Unkari meille sen nyt kertoo mikä meidän olisi pitänyt kuulla jo ajat sitten. Suomi on ajatunut niin syvälle sosialismiin, että meidän oikeistolaisinkin puolue on kuin vasemmiston jatke sääntöineen ja veroineen. Ne puhuu meille "oikeusvaltiosta" ja "hyvinvointivaltiosta" ja käytännössä me emme täällä saa oikeutta hyvinvoinnista puhumattakaan.