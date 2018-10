Analyysi: Saksan vihreät rynnii sosiaalidemokraattien ohi – SPD:llä ei ole enää paluuta suurpuolueeksi

Vuonna 2001 SPD:llä oli kolme kertaa enemmän kannattajia kuin tänään. Sosialidemokraateilla ei ole enää paluuta Saksassa suurpuolueeksi. Vihreät on yli kaksinkertaistanut kannatuksensa tänä vuonna.

Vihreät on vienyt Saksassa sosialidemokraateilta maan toiseksi suurimman puolueen aseman. SPD:n kannatus on mennyt viime viikkoina syöksykierteellä alas. Tutkimuslaitos Infratest dimapin tilastoista näkee, että kannatus on ollut laskusuunnassa koko vuosituhannen.