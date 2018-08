Analyysi: Populistien sadusta tuli totta, kannanotto katosi vähin äänin – Italian hallituksella kiire etsiä syyllisiä Genovan siltaturmalle

Italian hallituksella on kiire etsiä syyllisiä Genovan siltaturmalle. Hallituspuolue Viiden tähden liikkeen aiemmat lausunnot saattavat poliitikot noloon valoon.

Genovan tragediasta vastuussa olevilla on nimi ja sukunimi ja heidän nimensä on Autostrade per l'Italia, julisti Italian varapääministeri, populistista Viiden tähden liikettä edustava Luigi Di Maio keskiviikkona.

Toinen varapääministeri ja sisäministeri, Legan Matteo Salvini puolestaan sanoi, että syylliset viedään oikeuteen. Autostrade-yrityksen suuntaan ovat osoittaneet myös pääministeri Giuseppe Conte sekä Viiden tähden liikkeen liikenneministeri Danino Toninelli, joka on vaatinut Autostraden johtoa eroamaan, yrittää purkaa yhtiön sopimusta ja esittää sille 150 miljoonan euron sakkoa.

Lyhyt on poliitikon muisti.

Neljän puolueen muodostama keskustaoikeistolainen koalitio ja populistinen Viiden tähden liike voittivat viime keväänä järjestetyt parlamenttivaalit ja muodostivat pitkän väännön jälkeen hallituksen. Sopu syntyi vasta, kun pääministeriksi hankittiin sitoutumaton Conte.

Viiden tähden liikkeen keskeisiin teemoihin viime vaaleissa kuuluivat suoran demokratian lisääminen, parlamentin vallan pienentäminen, rajut veroleikkaukset, perustulo sekä lasten rokotuspakosta luopuminen. Se ajaa myös ympäristöasioita. Juuri ympäristön varjolla se on vastustanut monia suuria rakennus- ja infrastruktuuriprojekteja. Liike on saanut näkemyksilleen tukea, koska se vetoaa projektien asukkaille aiheuttamaan häiriöön.

Viiden tähden liikkeen vastustamien projektien joukossa ovat olleet Pohjois-Italian Torinosta Etelä-Ranskaan suunniteltu nopea junayhteys sekä Genovan moottoriteiden jättimäinen uudistusprojekti, joita liike on kutsunut rahantuhlaukseksi. Jälkimmäinen olisi sisältänyt myös Morandi-sillan korjaustöitä.

Morandi-siltaa on parsittu kasaan sieltä täältä jo 1970-luvulta alkaen. Sen korjauksiin on uponnut niin paljon rahaa, että paikalliset asiantuntijat ovat vuosia sanoneet uuden sillan tulevan halvemmaksi. Silta on suunniteltu heidän mukaansa poikkeuksellisella tavalla sekä oman aikansa liikennemäärille ja kuormille.

Joitakin vuosia sitten joukko insinöörejä ja arkkitehteja ilmaisi huolensa sillan välittömästä romahdusvaarasta. Ligurian alueen, jolla Genova sijaitsee, silloinen presidentti puolsi sillan laajoja korjaustöitä.

Viiden tähden liike vastusti kallista siltaremonttia. Sen verkkosivuilla julkaistussa kannanotossa syytetään infrastruktuuriprojektien kannattajien ja aluepresidentin "kertovan satuja" sillan välittömästä romahtamisesta. Kannanotossa viitattiin Autostraden vuonna 2009 tekemään raporttiin, jonka mukaan silta pysyy normaalilla ylläpidolla paikoillaan vielä sata vuotta.

Autostrade sanoo tutkineensa ja huoltaneensa turmasiltaa asianmukaisesti. Se ei enää kelpaakaan Viiden tähden liikkeelle nyt, kun sadusta on tullut julmaa todellisuutta.

Kannanotto sen sijaan on kadonnut vähin äänin liikkeen sivuilta.