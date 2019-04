Analyysi: Pohjois-Korean Kim hakee nyt apua Venäjän Putinilta maan vastaisten pakotteiden helpottamiseksi

En tiedä mistä tuo kadeksatuhatta siirtotyöläistä ? Mistä lie tuo numero kopattu?

Todellisuus on aivan toisenlainen. Siirtotyöläisiä on Venäjällä kymmeniätuhansia.

Kiinassa vielä enemmän. Pojoiskorealaisia on siirretty molempiin maihin töihin

maksamaan kauppavajetta. Niiltä on otettu passit pois, ja näinollen ovat kuin orjia.