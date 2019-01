Analyysi: Pääministeri May yrittää maanantaina löytää ulos umpikujasta, mutta kova brexit lähestyy päivä päivältä

Joonas Kuikka.

Britannian pääministerillä Theresa Maylla on vain muutamia keinoja yrittää saada aikaan EU-ero sopimuksen kanssa, ennen kuin brexit ilman sopimusta vyöryy päälle. Maanantaina May esittelee jatkotoimenpiteensä. Vaihtoehdot on kuitenkin jo kertaalleen tyrmätty.

Mitä vaihtoehtoja Britannian pääministerillä Theresa Maylla on, kun hän esittelee brexitin jatkotoimenpiteitä parlamentin jäsenille maanantaina?

Peruskuvio on selvä. Jos mitään uusia päätöksiä ei tule, Britannia eroaa Euroopan unionista 29. maaliskuuta ilman sopimusta. Kyseessä on niin sanottu kova brexit, jolla on ankarimmat vaikutukset sekä Britanniaan että EU:hun.

Britannian ja EU-maiden välille tulisi välitön rajavalvonta ja kaupankäynti vaikeutuisi. Britanniassa voisi tulla pulaa joistakin tuotteista ja elintarvikkeista. Sekä Britannian että EU:n talous ottaisi kovan iskun.

Maylla kolme vaikeaa vaihtoehtoa

Pääministeri May yrittää välttää kovan brexitin esitellessään suunnitelmansa parlamentille maanantaina, mutta aika käy vähiin.

Mayn vaihtoehdot ovat yrittää uudestaan EU:n tarjoaman erosopimuksen hyväksymistä parlamentissa, yrittää neuvotella EU:n kanssa uudestaan erosopimuksesta tai järjestää uusi brexit-kansanäänestys.

May pyrki sunnuntaina neuvottelemaan, mitä parlamentti vaatisi, että se hyväksyisi erosopimuksen. Viime viikolla parlamentti murskasi sopimuksen.

Parempaa ei välttämättä ole tulossa. EU on ilmoittanut, etteivät erosopimuksen ehdot ole neuvoteltavissa.

Edes lisäajan saaminen brexitiä varten ei ole brittien omissa käsissä, vaan se vaatii joka ikisen 28 EU-maan hyväksynnän. Sen sijaan Britannia voisi milloin tahansa perua brexitin omalla päätöksellään. Tästä päätti EU-tuomioistuin.

Perumiseen May ei suostu, sillä hän on päättänyt toteuttaa kansan tahdon brexitistä. May ei myöskään näytä lämpenevän uudelle kansanäänestykselle brexitistä.

Kyseessä on pahimman luokan pattitilanne, jossa menneen imperiumin Titanic ajaa täyttä höyryä päin kovan brexitin jäävuorta.

Eikä tilanne vaihtoehtoineen ole juurikaan muuttunut siitä, kun kansa valitsi EU:sta lähtemisen 23. kesäkuuta 2016. Ero on, että nyt jäävuori jo näkyy.

Parlamentin vaikea löytää enemmistöä millekään linjalle

Britannian parlamentti koostuu ääripäissä EU:ssa pysyjistä ja kovan linjan brexit-kannattajista. Näiden välissä on eri lähestymistapojen kannattajia.

Pysyjille sopisi mainiosti, että koko brexit peruuntuisi. Heillä aika alkaa käydä vähiin. Kova isku oli, että May voitti viime viikolla parlamentin luottamusäänestyksen. Brexit on toteutumassa.

Kovat brexit-kannattajat taas mielellään tuhoavat jokaisen Mayn kompromissiesityksen, jotta Britannia lähtee EU:sta rytisten. Aika on heidän puolellaan, tässä mielessä Mayta vastaan. Kovan linjan kannattajien heikkous on, että heitä on vähän.

Kysymys onkin, pystyykö May löytämään jonkin kompromissin parlamentin tai EU:n kanssa ennen kuin maaliskuun 29. päivän takaraja tulee vastaan.

Onko kompromissi sellainen, että se saa äänten enemmistön?

Vai myöntyykö May uuteen kansanäänestykseen? Siltä ei vaikuta.

Ongelma muodostuu siitäkin, että kaikille toimintalinjoille löytyy omat kannattajansa parlamentista. Yhdellekään linjalle ei vaan näytä löytyvän enemmistöä.

Lakialoitteilla yritetään viivyttää tai kaataa brexit

Parlamenttiin tuodaan maanantaina kaksi lakialoitetta, joilla pyritään varmistamaan, ettei Britannia eroa EU:sta ilman sopimusta.

Toisessa lakialoitteessa vaaditaan EU-erosopimuksen hyväksymistä ennen 26. helmikuuta. Muuten parlamentti äänestäisi EU-eron siirtämisestä. Toinen lakialoite kieltäisi EU-eron ilman sopimusta.

Aloitteet vaativat 300 parlamentin jäsentä taakseen, jotta ne on käsiteltävä.

Aloitteiden ongelma on se, että niiden toteutuminen vaatii EU:n hyvää tahtoa. Jos yksikin EU-maa äänestää vastaan, Britannian EU-ero ei lykkäänny, paitsi jos sitä ei peruta kokonaan.

Pääministerin toimiston mukaan on vaara, että parlamentaarikot peruvat EU-eron.

Opposition työväenpuolueen mukaan Mayn pitäisi valita vaihtoehdoista, jolla voi saada enemmistön parlamentissa: sopimus läheisistä suhteista EU:n kanssa tai uusi kansanäänestys.

May on kuitenkin päättänyt tarjoilla kansalle brexitin, joko hillityllä kattauksella tai pubikeittiöstä kaikilla mausteilla.