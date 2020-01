Analyysi: Ota tai jätä – palestiinalaiset saivat eteensä Trumpin rauhanehdotuksen

Televisiokameroiden edestä puuttui palestiinalaisten edustaja... Tietenkin, vielä eilen Abbas haukkui Trumpia hyvin epädiplomaattisesti koiraksi ja koiranpennuksi, mikä on muslimikulttuurissa pahin mahdollinensolvaus. En oikein ymmärrä, mihin Eurooppalaiset pyrkivät kun patistelevat palestiinalaisia omaksumaan jyrkimmät kannat Israelia vastaan, sensijaan, että rohkaisisivat tekemään kompromisseja. Mikä on ollut äärimmäisten epärealististen vaatimusten hyöty palestiinalaisille? Tärkeysjärjestys on muuttunut Lähi-Idässä. Suurimmat, rikkaimmat arabimaat haluavat keskittyä muihin asioihin ja omiin intresseihin. Esim. Iranin vaaran torjumiseen ja valmistautumiseen tulevaisuuteen, kun öljyaika on ohi.