Analyysi: Miksi aina paukkuu "lähellä kuuluisaa turistikohdetta"? Egyptin räjähdyksen uutisointi aiheutti isomman tuhon kuin räjähdys itse

Egypti odottaa vuodesta toiseen matkailun vilkastumista. Terroristien tarkoitusperät toteutuvat, vaikka itse iskut ovat harvoin suunnattuja suoraan ulkomaisia matkailijoita vastaan, kirjoittaa Päivi Arvonen.

Kairon sunnuntainen räjähdys olisi voinut olla paljon tuhoisampi. Uutiset tapahtuneesta saattoivat kuitenkin saada aikaan melkoista vahinkoa peruutettuina Egyptin-lomina.

Mitä yli 20 miljoonan asukkaan Kairossa sitten tapahtui? Uuden, ensi vuonna avattavan Egyptiläisen museoalueen aitauksessa tien varressa ollut räjähde vaurioitti eteläafrikkalaisia turisteja kuljettanutta bussia ja henkilöautoa, mikä aiheutti ainakin 12 ihmisen loukkaantumisen.

Maailmalla julkaistuista uutisista syntyi mielikuva, että räjähdyksessä olisi ollut kyse turisteihin kohdistuneesta terrori-iskusta. Alkuviikkoon mennessä mikään Egyptissä toimiva terroriryhmä ei ollut ilmoittautunut räjähdyksen tekijäksi. Maailmanlaajuinen pelkoa herättävä uutisointi on kuitenkin juuri terroristien tarkoitusperien mukaista. Jos räjähdyksen takana on terroriryhmä, on hyvin erikoista, ettei yksikään ryhmä haluaisi tapahtuneesta kunniaa itselleen.

Iskuja lähinnä viranomaisia vastaan

Egyptin terroristit ovat tehneet viime vuosina iskuja lähinnä turvallisuusviranomaisia vastaan. Egyptiläisiä saati ulkomaalaisia siviiliuhreja on ollut vähän. Terroristit voisivat halutessaan räjäyttää pommin turistibussissa ja tappaa yhdellä iskulla kymmeniä ulkomaalaisia turisteja. Tällaisia iskuja ei Egyptissä ole viime vuosina tapahtunut.

Ainoa poikkeus on Siinain niemimaalta Sharm El Sheikhistä syksyllä 2015 lähteneen venäläisen matkustajakoneen räjähdys, jonka alkuperästä kiistellään yhä.

Viime vuoden lopussa räjähti tienvarsipommi vilkkaalla paikallisliikenteen alueella usean kilometrin päässä Gizan pyramideista. Silloin oli todennäköisesti vain huonoa onnea, että turisteja kuljettanut bussi osui ajastimella räjäytetyn pommin kohdalle.

Räjähdykset aina "lähellä Gizaa"

Uutisissa muistetaan aina mainita, että räjähdys tapahtui lähellä kuuluisaa turistikohdetta.

Viime sunnuntain räjähdyksen tapahtumapaikka on lähellä Gizan pyramideja, mutta matkaa räjähdyspaikalta pyramideille on linnuntietä reilut kaksi kilometriä. Alueella toki liikkuu paljon turisteja kuljettavia ajoneuvoja, mutta valtaosa alueen liikenteestä on normaalia paikallisliikennettä ruuhkaisessa suurkaupungissa, jossa asukkaita on liki neljä kertaa Suomen verran.

Matkailu on ollut yksi Egyptin tärkeimmistä tulonlähteistä. Ennätysvuosi oli 2010, jolloin maassa vieraili lähes 15 miljoonaa turistia. Viime vuonna Egyptissä vieraili lähes yhdeksän miljoonaa turistia.

Vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen toiveet turismin noususta ovat olleet joka vuosi korkealla, ja erityisesti talvikaudesta 2019–2020 odotetaan vilkasta matkailukautta. Liioiteltu uutisointi uhkista on egyptiläisten elintasosta poissa.