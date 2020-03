Analyysi: Jos WTO:n säännöt vievät Britannian menestykseen, miksi kukaan haluaisi neuvotella kauppasopimuksia? Britannian ja EU:n neuvottelut voivat jäädä lyhyiksi

EU ja Britannia alkavat neuvotella tulevasta suhteestaan tänään. Neuvotteluista odotetaan vaikeita, ja Britannian motiiveista on hankala ottaa selvää.

Britannian ja EU:n neuvottelut tulevasta suhteestaan alkavat tänään maanantaina, eikä odotuksia kannata pitää korkealla.

Jo ennen kuin osapuolet julkaisivat neuvottelumandaattinsa, tiedettiin, että he haluavat toisiltaan aivan eri asioita. EU haluaa pitää Britannian lähellä, Britannia haluaa mahdollisimman kauas.

EU:lle mahdollisimman tiivis suhde on tärkeä, jotta Britannia ei saa kilpailuetua ehtoja polkemalla. Britannian konservatiivihallitus puolestaan haluaa näyttää kannattajilleen, että se on sanojensa mittainen ja palauttaa Britannialle määräysvallan sen omissa asioissa.

Neuvottelupöytään ei olla ehditty vielä edes astua, mutta Britannia on jo ehtinyt ilmoittaa, että maa voi lähteä neuvotteluista kesällä, jos ne eivät etene sen haluamalla tavalla.

Tuskin tulevat etenemään. EU on vannonut yhtenäisyyttä brexit-kysymyksessa, ja siinä kysymyksessä EU myös on yhtenäinen, vaikka sitä rasittavatkin rahariidat. Lisäksi EU on ilmoittanut selvästi, ettei Britannia voi saada jäsenyyden tuomia etuja olematta jäsen, eikä sillä ole asiaa sisämarkkinoille, jos se ei noudata EU:n ehtoja.

Neuvottelut vaikuttaisivat olevan jumissa jo nyt.

Aika uhkaa loppua kesken

Neuvottelujen aikataulu on niin tiukka, ettei niitä välttämättä saada valmiiksi. Normaalitapauksissakin kauppasopimuksia hierotaan vuosia. Nyt kyseessä ei ole normaali tapaus, vaan ensimmäinen kerta, kun maat neuvottelevat kaupan esteiden rakentamisesta eikä niiden poistamisesta.

Jos sopua ei synny, Britannia ja EU käyvät jatkossa kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä. Pääministeri Boris Johnson on sanonut, että vaikka sopuun ei päästäisi, Britannia menestyy silti.

Sitä Johnson ei ole vielä avannut, miksi muut maat haluavat solmia kauppasopimuksia, jos WTO:n säännöt ovat niin hyvät.

Kyse sittenkin strategiasta?

On kokonaan toinen kysymys, onko Britannian uhkaus neuvottelujen lopettamisesta todellinen, vai vain osa pääministeri Johnsonin neuvottelutaktiikkaa.

Johnson on koko ajan ollut mahdollisimman kovan brexitin kannattaja. Johnsonia on myös syytetty siitä, että hän ajaa kovaa brexitiä väkisin.

Parlamentti runnoi syksyllä läpi lain, joka estää Britannian sopimuksettoman EU-eron. Johnsonin voitettua joulukuiset vaalit hallitus puolestaan sääti lain, joka kieltää lisäajan hakemisen vuoden lopussa, kun Britannian EU-eron siirtymäaika umpeutuu.

Käytännössä Britannia on siis päättänyt, että neuvottelut eivät jatku tämän vuoden jälkeen. Neuvotteluaikaa ei ole edes vuoden loppuun, sillä sopimukset täytyy ratifioida. Sekin vie aikaa.

Onkin hyvin mahdollista, että kyseessä on sekä todellinen uhkaus että strategia. Johnson tekee ensin neuvotteluista mahdottomat, vie Britannian kauas ulos EU:sta ja syyttää sitten muuta Eurooppaa neuvotteluhaluttomuudesta.

"On kokonaan toinen kysymys, onko Britannian uhkaus neuvottelujen lopettamisesta todellinen." Onkin hyvin mahdollista, että kyseessä on sekä todellinen uhkaus että strategia.