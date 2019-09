Analyysi: Italian uusi hallitus lämmittää välejä Euroopan unioniin, mutta on kokoonpanoltaan erikoinen

Italian uusi hallitus on kokoonpanoltaan erikoinen, mutta suhteita Euroopan unioniin hallitusohjeman avainkohdat parantavat. Populisti Matteo Salvinille tappio itse aloitetussa valtapelissä on kova paikka.

Torstaina virkavalansa vannoneen uuden hallituksen odotetaan parantavan Italian EU-suhteita.

Tässä auttavat edellistä hallitusta loivempi maahanmuuttokanta sekä hallituksen budjettisuunnitelmat. Tiistaina julkistetun hallitusohjelman mukaan budjetti on elvyttävä, mutta samalla hallituspuolueet lupasivat, ettei se vaaranna julkista taloutta.

Juuri raha- ja maahanmuuttokysymykset ovat olleet suuria kiviä Italian ja unionin suhteen kengässä viime vuosina.

Erityisen kiinnostava kohta hallitusohjelmassa on julkisen pankin perustaminen tukemaan köyhän Etelä-Italian kehitystä. Linjaus on eräänlainen vastaisku ex-hallituspuolue Legalle, joka alkujaan syntyi ajamaan vauraamman pohjoisen itsenäistymistä.

Virkavalat on vannottu, mutta uuden hallituksen on vielä selvittävä luottamusäänestyksestä sekä senaatissa että parlamentin alahuoneessa ennen kuin se voi aloittaa työnsä. Todennäköisesti hyväksyntä tulee, sillä päähallituspuolueilla Viiden tähden liikkeellä (M5S) ja Demokraattisella puolueella (PD) on yhdessä enemmistö kummassakin.

Senaatissa enemmistö on kuitenkin sen verran ohut, että terveysministerin salkku on annettu pienen vasemmistolaisen LEU:n Roberto Speranzalle. Näin hallituspuolueiden lippua kantaa 169 senaatin 315 edustajasta sekä 352 alahuoneen 630 edustajasta.

Osa hallituksen ministereistä on edellisen hallituksen tapaan sitoutumattomia. Heihin kuuluvat edellistäkin hallitusta johtanut pääministeri Giuseppe Conte sekä pitkän virkamiesuran tehnyt Luciana Lamorgese, joka saa aiemmin Matteo Salvinilla olleen sisäministerin pestin.

Hallituksen syntymistä suhteellisen kivuttomasti voidaan pitää yllättävänä, sillä sen pääpuolueet ovat perinteisesti olleet hyvin erimielisiä kaikesta.

PD ja sen edeltäjät ovat olleet useita kertoja hallitusvastuussa. Hallituskumppani, oikeistopopulistinen M5S sen sijaan syntyi euroskeptiseksi vastustajaksi vanhalle vallalle.

Odottamattomasta hallitusavioliitosta on kiittäminen toisen oikeistopopulistipuolueen, Legan, puheenjohtajaa Salvinia, joka ilmoitti hallitusyhteistyön päättymisestä elokuun alussa kesken italialaisten lomakauden.

Salvini halusi uudet vaalit, sillä Legalla oli parlamentissa vähemmän edustajia mutta huomattavasti suurempi kannatus kuin M5S:llä. Salvini arveli voittavansa vaalit, pääsevänsä valtaan ja samalla eroon riitaisasta hallitusyhteistyöstä, mutta hänet pelattiinkin aloittamassaan valtapelissä tylysti oppositioon.

Salvini ei suinkaan ilahtunut tappiostaan, vaan tviittasi, että uusia hallituspuolueita yhdistää vain viha Legaa kohtaan. Hän myös ilmaisi uskonsa siihen, että hallitus kaatuu nopeasti.

Salvinin usko ei ole vailla pohjaa, sillä Italian poliittinen kenttä on tuulinen ja yllättävä. Huhut muutaman M5S:n edustajan loikkaamisesta Legaan alkoivat heti hallituspohjan varmistuttua, mutta toistaiseksi mitään konkreettista ei ole tapahtunut.