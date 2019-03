Analyysi: Fidesz jäi syväjäädyttämättä – EPP:n ratkaisu oli nahkapäätös, joka toi lisäaikaa mutta ei ratkaissut ongelmaa

EPP-ryhmän päätös jäädyttää Fidesz-puolueen jäsenyys toi kiistan osapuolille lisäaikaa, mutta ei ratkaissut ongelmaa. Suoraa erottamista vaati muun muassa kokoomus. Viktor Orbán on jäytävä kivi EPP:n konservatiivisen puheenjohtajan Manfred Weberin kengässä.

Euroopan kansanpuolueen (EPP) keskiviikkoinen kokous ei tuonut ratkaisua ryhmän ja siihen kuuluvan kansallismielisen Fidesz-puolueen ongelmalliseen suhteeseen. Unkarin pääministerin Viktor Orbánin johtaman Fideszin erottamista oli vaatinut 13 EPP:n jäsenpuoluetta mukaan lukien kokoomus.

Jo etukäteen oli tiedossa, että erottaminen olisi EU-parlamentin suurimmalle ryhmälle kaikkea muuta kuin helppo ratkaisu. Niin paljon kuin ryhmä onkin EU:n arvoja kyseenalaistanutta Orbánia arvostellut, EPP:n poliitikoissa on myös konservatiiveja, joille Orbánin edustama arvomaailma ei ole niin vastenmielinen kuin ryhmän liberaalille siivelle.

Konservatiivisempaan laitaan kuuluu muun muassa ryhmän puheenjohtaja, saksalainen Manfred Weber, joka voitti liberaaleja edustavan Alexander Stubbin selvin numeroin ryhmän kärkiehdokaskisassa Helsingissä marraskuussa. Kukin EU-parlamentin ryhmä valitsee kärkiehdokkaan, joka on ryhmän tarjokas EU-komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

EPP kävi kokouksessaan kiivasta keskustelua Fideszin asemasta, mutta päätyi lopulta äänin 190–3 ratkaisuun, jossa puoluetta ei erotettu mutta sen jäsenyys jäädytettiin toistaiseksi. Jäsenyys on tauolla siihen saakka, kunnes EPP:n asettama arviointiryhmä on todennut Fideszin palanneen noudattamaan muun ryhmän arvoja. Fideszia on syytetty muun muassa oikeusvaltion periaatteiden murentamisesta ja äärikansallismielisyydestä.

Weber ja hänen mukanaan koko EPP-ryhmä oli hankalassa raossa. Fideszin suora erottaminen ryhmästä olisi voinut ruokkia EU-parlamentin laitaoikeistoa. EPP:tä radikaalimpi oikeisto olisi Fideszilla vahvistettuna kyennyt hämmentämään muutenkin vaikeiksi ennakoituja neuvotteluja EU-nimityksistä. Lisäksi Orbán olisi saanut käyttökelpoisen sisäpoliittisen aseen.

Jos taas EU-vaaleihin ennakkosuosikkina lähtevä EPP olisi ollut tekemättä mitään, äläkkä olisi ollut valmis. Se olisi voinut jopa vaarantaa Weberin valinnan niin ikään EPP-läisen Jean-Claude Junckerin seuraajaksi komission johtoon, jos muiden ryhmien tuki hänen valitsemisekseen olisi vähentynyt. Valinta ei ole itsestäänselvyys nytkään, sillä koko kärkiehdokasmenettelyä on kyseenalaistettu.

Suoraa erottamista vaatinut kokoomus vakuutti kokouksen jälkeen olevansa tyytyväinen myös jäsenyyden jäädyttämiseen, koska sen takana oli vakuuttava enemmistö.

Emoryhmän ja Fideszin tulevaa suhdetta jäädyttäminen ei kuitenkaan ratkaissut. Jäädytys oli väliaikainen nahkapäätös, joka lähinnä toi lisäaikaa molemmille osapuolille.

