Analyysi: EU:n "Green Deal" vaikuttaa koko maailman ilmastotoimiin, mutta vastarinta on varmaa – Ilmasto-ohjelman yksityiskohdat tulevat julki tiistaina

Eli eliitti on laittanut kaikki kortit 1.11.2019 puheenjohtajana aloittava Von der Leyenin varaan? No voin kertoa, että ehkä pienoinen yllätys on tulossa. Juu niin varmaan esitellään "green deal", mutta siitä tulee sellainen mahalasku, että ei olla ennen edes nähty. Kaiken huipuksi elitistit eivät osaa edes arvailla mitä tuleman pitää Leyenin kanssa. Leyen ei ole eliitin marionetti vaikka useimmat niin luulevat. Se tulee olemaan yllätys kaikille. Eliitti tulee järkyttymään ja vastaavasti vapautta rakastavat ihmiset tulevat olemaan onnesta soikeana.

Leyen tekee saman EU:lle minkä Elop teki Nokialle. Aluksi totuutta ei tiennyt monikaan ja vain muutama osasi arvata. Lopuksi totuus selvisi kaikille. Leyen antaa EU:lle saattohoidon ja vuonna 2026 EU:ta ei enää ole sellaisena kuin me sen nyt tunnemme.