Ampuja avasi tulen raitiovaunussa Hollannin Utrechtissa – kolme ihmistä kuollut, poliisi julkaisi kuvan etsitystä miehestä

Hollannin Utrechtin ampumisessa on kuollut kolme ihmistä, kertoo kaupungin pormestari Jan van Zanen. Lisäksi haavoittuneita on yhdeksän, joista kolme on haavoittunut vakavasti.

Hollannin pääministerin Mark Rutten mukaan aamuista ampumista tutkitaan mahdollisena terrori-iskuna.

Muiden mahdollisten uhrien määrästä tai voinnista ei ole tietoa.

Utrechtin poliisi on julkaissut kuvan miehestä, jota se etsii aamuiseen ampumiseen liittyen. Poliisi kehottaa miehen näkeviä soittamaan heti vinkkinumeroon mutta varoittaa lähestymästä tätä itse.

Viranomaiset kehottavat kaupunkilaisia pysyttelemään sisätiloissa. Viranomaisten mukaan aiemmin tapahtuneesta ampumisesta epäiltyä etsitään yhä, eikä uusien välikohtausten mahdollisuutta voi sulkea pois.

Correctie: de juiste spelling van de naam van deze persoon is Gökmen Tanis. https://t.co/Uj9FZsAgG9 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. maaliskuuta 2019

Uhrien joukossa ei tiedetä olevan suomalaisia. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin STT:lle iltapäivällä, että 13 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Utrechtiin. Kaikkiaan Hollannissa matkailee matkustusilmoitusten perusteella nyt noin 240 suomalaista.

Ulkoministeriö kehottaa Utrechtin tilanteesta kiinnostuneita seuraamaan Suomen Haagin-suurlähetystön some-tilejä.

Tiedot tapahtuneesta ovat vielä varsin epäselviä. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui raitiovaunussa kaupungin länsipuolella. Paikallinen media kertoo, että ainakin yhtä ihmistä olisi ammuttu myös ulkona kadulla.

Paikalle hälytettiin useita lääkintähelikoptereita.

Tiedossa ei vielä ole, oliko ampujia yksi vai useampia tai onko ketään otettu kiinni. Paikallisen RTV Utrechtin haastatteleman silminnäkijän mukaan paikalta pakeni useita miehiä.

Poliisin mukaan epäilty ampuja pääsi pakenemaan ja häntä etsitään. Poliisi ei myöskään voi vielä sulkea pois mahdollisuutta, että ampumiseen liittyy useita ihmisiä.

Paikallisen median mukaan paikalla on myös terrorisminvastaisen poliisin yksiköitä. Poliisin mukaan Utrechtin ampujalla on saattanut olla terroristinen motiivi.

Poliisin mukaan raitiovaunuaseman edustalla oleva aukio on eristetty, ja siellä on lääkintäjoukkoja.

Pääministeri Mark Rutte sanoo olevansa syvästi huolissaan tapauksen johdosta. Hänen mukaansa kriisapua on saatavilla. Hallituksen turvajärjestelyjä on kirstetty, kertoo Dutch radio.

Viranomaiset ovat nostaneet Utrechtin alueen uhkatason korkeimmaksi mahdolliseksi. Hollannin terrorisminvastaisen työn kansallinen koordinaattori Pieter-Jaap Aalbersberg tviittasi, että uhkataso pysyy korkeimmalla viitostasolla ainakin iltakuuteen asti. Valvontaa on lisätty myös muun muassa lentokentillä ja muissa tärkeissä kohteissa.

Utrechtissa kaikki moskeijat on suljettu varotoimena raitiovaunussa tapahtuneen ampumisen jälkeen. Utrechtin suurimman moskeijan edustaja kertoi Telegraaf-lehdelle, että moskeijojen sulkemisesta sovittiin poliisin kanssa.

Poliisi sai hälytyksen ampumisesta hieman ennen yhtätoista aamupäivällä paikallista aikaa. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui raitiovaunussa Utrechtin länsipuolella 24 Oktoberplein -nimisellä pysäkillä tai sen lähellä.

Utrecht sijaitsee noin neljäkymmentä kilometriä etelään pääkaupungista Amsterdamista. Utrecht on Hollannin neljänneksi suurin kaupunki, jossa asuu paljon opiskelijoita. Se tunnetaan myös kanaaleistaan.