Amerikkalaisjournalistin Trump-kirja: Venäjä valmis käyttämään ydinaseita Baltiassa

Venäjä on sanonut Yhdysvalloille, että se ei epäröisi käyttää Natoa vastaan pieniä ydinaseita, mikäli Baltiassa syttyisi sota. Arvostetun amerikkalaisjournalistin Bob Woodwardin vastailmestyneessä kirjassa kerrotaan, että Venäjä on varoittanut asiasta Yhdysvaltojen puolustusministeriä James Mattisia.

Venäjän sotilasdoktriinin on kirjattu, että se voisi torjua ja rajoittaa perinteisin asein tehdyn hyökkäyksen ydinaseiden rajallisella käytöllä. Doktriinin taustalla uskotaan olevan Venäjän altavastaajan asema tavanomaisissa aseissa suhteessa Yhdysvaltoihin ja Natoon.

Woodwardin kirjasta ei käy ilmi, kuka Venäjän edustaja on asiasta Mattisille sanonut tai missä asiayhteydessä. Kirjan mukaan Mattis kuitenkin pitää Venäjää uhkana Yhdysvaltojen olemassaololle. Woodward ei mainitse, miten presidentti Donald Trump on suhtautunut puolustusministerinsä näkemykseen.

Trump on usein puhunut julkisuudessa Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden parantamisesta. Hän on useita kertoja myös ilmaissut uskovansa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, kun tämä on kiistänyt Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltojen viime presidentinvaaleihin.

Woodwardin kirja Fear kertoo Trumpin vaalikampanjasta ja tämän presidenttikauden alusta.