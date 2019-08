Amazonin sademetsän palot etenevät ennätysvauhtia – Brasilian alueella metsäpaloissa 83 prosenttia lisäystä viime vuoteen

Pakkohan se on polttaa sademetsät pois, että tilalle saadaan palmuplantaaseja. Ituhippien palmuöljy kun on niin ympäristöystävällista ja terveydelle hyväksi. Totuus kuitenkin on, että palmuöljy sisältää runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja, joilla on yhteys veren nousseeseen kolestrolipitoisuuteen.

Palmyöljy kun kuitenkin on fossiilisia polttoaineita huonopi vaihtoehto. Biodieseli vouhkaajat siis kannattavat sademetsien tuhoamista ja edesauttavat lisäämään kasvuhuonepäästöjä.

Miksi nämä maailmanhalaajat eivät kuitenkaan ymmärrä, että omalla typeryydellään eivät kuitenkaan suojele luontoa, vaan tuhoavat sitä paremminkin.

Fossiiliset polttoaineet eivät kuitenkaan ole se kaiken pahan alku, vaan aivan toiset asiat.